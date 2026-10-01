На Закарпатті фура спричинила смертельну аварію біля пропускного пункту

Вчора у Тячівському районі Закарпатської області вантажівка спричинила смертельну аварію біля пропускного пункту.
Як розповіли у обласній прокуратурі, аварія сталася вчора, 30 вересня, близько 16:30, на в’їзді до Тячева, неподалік прикордонного пункту.
За попередніми даними, 48-річний водій вантажівки допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ», який стояв перед блокпостом. Від удару «ВАЗ» зіткнувся з іншими автомобілями – Volkswagen, Honda та Ford Focus.
Унаслідок аварії 55-річний водій «ВАЗ» отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події.
Також травмувалися двоє пасажирів автомобіля Honda. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків.
Водія вантажівки затримали в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.
Правова кваліфікація у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286 КПК України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини.