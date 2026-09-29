У селі Дахова неподалік Познані 39-річний чоловік на автомобілі в’їхав у групу людей. Одна людина загинула, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні.

Про це пише Onet.

Поліція попередньо розглядає подію не як ДТП, а як кримінальний інцидент. За попередніми даними правоохоронців, чоловік сів за кермо, розігнав автомобіль і спрямував його в групу людей.

Троє осіб отримали травми й були доправлені до лікарні. Один із постраждалих перебував у тяжкому стані, а ввечері стало відомо про його смерть. Загиблим виявився брат водія.

Після наїзду чоловік залишив місце події, однак згодом його затримали. Поліція поки не розкриває всіх деталей розслідування. Водночас правоохоронці повідомили, що деякі люди, які перебували на місці наїзду, раніше потрапляли в поле зору поліції через розбої та участь в організованій злочинності.