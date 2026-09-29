Трамп за бюджетні кошти зняв передвиборчий ролик для республіканців

У Сполучених Штатах набирає обертів скандал, пов'язаний з оприлюдненням рекламного ролику, який був створений спеціалістами Білого дому на кошти з федерального бюджету.

Як пише CNN, відео було особисто спродюсоване Дональдом Трампом, і саме президент грає в ньому ключову роль. Глава держави йде коридором зі словами про "останню битву", після чого обіцяє "викорінити комуністів, марксистів та фашистів, позбутися хворого політичного класу, який ненавидить нашу країну, та ЗМІ, що поширюють фейки, і назавжди звільнити Америку від цих лиходіїв".

У Білому домі вперто стверджують, що ролик є "навчальним та патріотичним", хоча навіть представникам Республіканської партії очевидно, що це передвиборча реклама. Лідер більшості у Сенаті Джон Тун прямо заявив, що йому "подобається меседж", але відео не мало бути створене на кошти платників податків.

Демократи вважають, що Трамп порушив закон - йому інкримінують крадіжку грошей з казни та використання державної власності з політичною метою. Якщо чинна партія влади програє проміжні вибори у листопаді, то у членів юридичного комітету Палати представників з'являться повноваження розслідувати цей випадок і викликати главу держави та його соратників для свідчень.