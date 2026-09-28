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Рада ЄС запровадила санкції щодо ще 10 фізичних та 17 юридичних осіб, причетних до депортації українських дітей до РФ

Під санкції потрапили глава Татарстану Рустам Мінніханов і міжнародний табір "Сондовон" у КНДР.

Рада ЄС запровадила санкції щодо ще 10 фізичних та 17 юридичних осіб, причетних до депортації українських дітей до РФ
Фото: З відкритих джерел

Рада Євросоюзу 28 вересня запровадила санкції проти ще 10 фізичних та 17 юридичних осіб, які причетні незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії.

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

Підставою для обмежень також стала примусова асиміляція українських дітей, ідеологічна обробка та мілітаризоване виховання.

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До санкційного списку ЄС потрапили Московський міський комітет з туризму, дві російські компанії у сфері дитячого відпочинку, туризму та розваг, а також низка дитячих таборів і спортивних центрів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. 

За даними Ради ЄС, вони організовували програми, пов'язані з російською історією, військово-патріотичним вихованням і пропагандою.

До переліку також потрапив Міжнародний дитячий табір "Сондовон" у Північній Кореї. Табір бере участь в організованих програмах із переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій у координації з Росією та спрямованих на поширення проросійських наративів.

Серед фізичних осіб, проти яких запровадили санкції, президент Татарстану Рустам Мінніханов. ЄС звинувачує його у сприянні незаконній депортації українських дітей до таборів у регіоні.

Також до списку внесли окупаційних посадовців, зокрема так званих міністра та заступників міністра освіти і науки на тимчасово окупованих територіях, "міністра спорту і туризму" угруповання "ДНР", а також керівників дитячих таборів і навчальних закладів.

Санкції передбачають заморожування активів. Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати внесеним до списку особам та організаціям кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Для фізичних осіб також діє заборона на в'їзд до країн ЄС і транзит через їхню територію.

За оцінкою Ради ЄС, від початку повномасштабної війни Росія незаконно депортувала або примусово перемістила понад 20 500 українських дітей.

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