ЦПД: Росія пропонує громадянам Таїланду $70 тисяч за контракт у ЗС РФ

У соцмережах Таїланду поширюють пропозиції служби в росармії з обіцянками великих виплат і громадянства РФ.

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Росія продовжує вербувати громадян країн Глобального Півдня для участі у війні проти України. У таїландському інформаційному просторі активно поширюють рекламу служби в російській армії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, громадян Таїланду намагаються залучити до російської армії обіцянками виплати близько $70 тисяч за контракт. Також потенційним військовослужбовцям обіцяють службу нібито в глибокому тилу та можливість отримати російське громадянство.

У Центрі зазначають, що на практиці завербовані таким способом іноземці з країн Глобального Півдня можуть потрапляти на небезпечні ділянки фронту та не отримувати обіцяних виплат.

У ЦПД пов'язують активізацію вербування іноземців із необхідністю Росії компенсувати втрати у війні та зменшення кількості росіян, готових укладати контракти на військову службу.

"Кремль дедалі активніше вдається до вербування іноземців, не цураючись маніпуляцій і відвертого обману", – заявили в Центрі.