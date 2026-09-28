ЦПД: Росія пропонує громадянам Таїланду $70 тисяч за контракт у ЗС РФ

Росія продовжує вербувати громадян країн Глобального Півдня для участі у війні проти України. У таїландському інформаційному просторі активно поширюють рекламу служби в російській армії.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За даними ЦПД, громадян Таїланду намагаються залучити до російської армії обіцянками виплати близько $70 тисяч за контракт. Також потенційним військовослужбовцям обіцяють службу нібито в глибокому тилу та можливість отримати російське громадянство.
У Центрі зазначають, що на практиці завербовані таким способом іноземці з країн Глобального Півдня можуть потрапляти на небезпечні ділянки фронту та не отримувати обіцяних виплат.
У ЦПД пов'язують активізацію вербування іноземців із необхідністю Росії компенсувати втрати у війні та зменшення кількості росіян, готових укладати контракти на військову службу.
"Кремль дедалі активніше вдається до вербування іноземців, не цураючись маніпуляцій і відвертого обману", – заявили в Центрі.
- Російська мережа з вербування іноземців на війну проти України використовує західні цифрові платформи, рекламні інструменти та технологічну інфраструктуру.