Німецькі політики й представники спецслужб обговорюють, як захистити конфіденційні дані у разі зміни влади в окремих землях ФРН.

У Німеччині розглядають імовірне обмеження доступу до секретної інформації для регіональних органів безпеки після перемоги ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) на виборах у Саксонії-Ангальт, пише Reuters.

AfD 6 вересня отримала найбільшу кількість голосів на виборах у Саксонії-Ангальт, але не здобула абсолютної більшості. 20 вересня Ліва партія виграла на виборах у Берліні.

У Німеччині федеральна система передбачає, що землі мають власні органи внутрішньої розвідки, які перебувають під контролем місцевої влади. Вони обмінюються інформацією між собою та співпрацюють із Федеральним відомством із захисту Конституції.

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Німецькі політики та колишні співробітники органів безпеки висловлюють побоювання, що в разі приходу до влади представників AfD або "Лівих" конфіденційна інформація може опинитися під їхнім контролем.

Керівник парламентської групи Християнсько-соціального союзу Александер Гофманн заявив, що в Берліні йдеться, зокрема, про інформацію щодо організованої злочинності, тоді як у Саксонії-Ангальт – про дані, пов’язані з Росією.

Reuters зазначає, що дискусія про обмеження доступу до конфіденційних даних триває ще відтоді, як соціологічні опитування почали вказувати на можливу перемогу AfD у Саксонії-Ангальт.

Прем’єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії Гендрік Вюст раніше закликав створити спеціальну федерально-земельну комісію, яка мала б розглянути питання обміну інформацією у разі формування уряду за участю AfD.

Один із представників служб безпеки на умовах анонімності повідомив, що підготовка до можливих сценаріїв триває. Водночас остаточні рішення залежать від того, які уряди будуть сформовані в землях.

Представники служб наголошують, що не йдеться про повне припинення обміну інформацією. Серед іншого, вони посилаються на необхідність передавати дані про можливі терористичні загрози.

AfD відкидає звинувачення у зв'язках із РФ та заявляє, що її позиція полягає у прагненні уникнути війни й запереченні подальшої військової підтримки України. Партія також звинувачує спецслужби у політичному втручанні.

"Ліві" зі свого боку критикують Федеральне відомство із захисту Конституції. У передвиборчій програмі партії в Берліні містилася пропозиція ліквідувати земельне відомство та замінити його іншим органом із демократичним контролем.

Водночас представники партії заявляють, що не підтримують зв’язків із організованою злочинністю. Один із депутатів "Лівих" Ферат Кочак раніше визнав контакти в соцмережах із представником родини, яку берлінська поліція підозрює у зв’язках із кримінальними угрупованнями, та заявив, що перегляне стиль своєї комунікації.

У Німеччині посилюють позиції ліві й ультраправі політсили, які виступають проти продовження підтримки України і за налагодження відносин із РФ.