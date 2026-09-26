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У Німеччині через крадіжку кабелів затримали близько 300 потягів

Правоохоронці наразі відкидають версію диверсії.

У Німеччині через крадіжку кабелів затримали близько 300 потягів
Ілюстративне фото
Фото: Deutsche Welle

У німецькому Гельзенкірхені через пошкодження залізничних кабелів було порушено рух близько 300 регіональних потягів і далекого сполучення. Відновлення роботи залізниці розпочалося в суботу, 26 вересня, після завершення ремонтних робіт.

Про це пише dpa.

Компанія Deutsche Bahn повідомила, що ремонт завершили близько полудня, після чого перші потяги знову почали курсувати через район Гельзенкірхена. 

Водночас пасажирів попередили про подальші затримки та перебої протягом дня. Через інцидент потяги на окремих маршрутах були змушені прямувати в об'їзд або пропускати зупинки.

За даними Deutsche Bahn, невідомі перерізали кабелі в кількох місцях уздовж колії, частину з них викрали, через що вийшли з ладу системи сигналізації та управління.

Місце вранці обстежили представники федеральної та земельної поліції. Правоохоронці вважають, що причиною інциденту була саме крадіжка кабелів, а не навмисна диверсія.

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