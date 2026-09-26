Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
ГоловнаСвіт

Щонайменше 11 людей загинули внаслідок теракту смертника на північному заході Пакистану

Ще мінімум 30 людей поранені. 

Щонайменше 11 людей загинули внаслідок теракту смертника на північному заході Пакистану
Поранений від вибуху на контрольно-пропускному пункті Ді Хан
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 11 людей загинули, ще близько 30 отримали поранення внаслідок вибуху, здійсненого терористом-смертником на північному заході Пакистану.

Як пишу Euronews, про це повідомили поліція та рятувальні служби.

За попередніми даними, смертник підірвав автомобіль, начинений вибухівкою, біля придорожнього поліцейського контрольно-пропускного пункту.

Реклама

У службі екстреної допомоги повідомили, що напад стався в районі Дера-Ісмаїл-Хан у провінції Хайбер-Пахтунхва.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання «Техрік-е-Талібан Пакистан» (TTP), або пакистанський «Талібан».

В останні роки в Пакистані почастішали напади бойовиків, значну частину яких бере на себе TTP.

Проєкт боротьби з екстремізмом (Counter Extremism Project, CEP) описує TTP як «конгломерат» приблизно з 40 збройних угруповань, які переважно воюють проти пакистанської держави. Організація була заснована наприкінці 2007 року і є союзником афганського «Талібану», який повернувся до влади у 2021 році після повалення підтримуваного США уряду в Кабулі.

За даними CEP, бойовики TTP регулярно здійснюють напади на силовиків, цивільних та політичних діячів у Пакистані й Афганістані.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies