Щонайменше 11 людей загинули внаслідок теракту смертника на північному заході Пакистану

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Поранений від вибуху на контрольно-пропускному пункті Ді Хан

Щонайменше 11 людей загинули, ще близько 30 отримали поранення внаслідок вибуху, здійсненого терористом-смертником на північному заході Пакистану.

Як пишу Euronews, про це повідомили поліція та рятувальні служби.

За попередніми даними, смертник підірвав автомобіль, начинений вибухівкою, біля придорожнього поліцейського контрольно-пропускного пункту.

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У службі екстреної допомоги повідомили, що напад стався в районі Дера-Ісмаїл-Хан у провінції Хайбер-Пахтунхва.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання «Техрік-е-Талібан Пакистан» (TTP), або пакистанський «Талібан».

В останні роки в Пакистані почастішали напади бойовиків, значну частину яких бере на себе TTP.

Проєкт боротьби з екстремізмом (Counter Extremism Project, CEP) описує TTP як «конгломерат» приблизно з 40 збройних угруповань, які переважно воюють проти пакистанської держави. Організація була заснована наприкінці 2007 року і є союзником афганського «Талібану», який повернувся до влади у 2021 році після повалення підтримуваного США уряду в Кабулі.

За даними CEP, бойовики TTP регулярно здійснюють напади на силовиків, цивільних та політичних діячів у Пакистані й Афганістані.