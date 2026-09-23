У Шрі-Ланці 15 чоловіків отримали довічне у справі про теракт на Великдень 2019 року, коли загинуло 279 осіб

Суд на Шрі-Ланці визнав 15 чоловіків винними у причетності до смертоносних вибухів на Великдень 2019 року та засудив їх до ув'язнення на термін від 200 до 260 років.
Про це повідомляє DW.
Колегія з трьох суддів Високого суду Коломбо визнала 14 підсудних винними за всіма пунктами обвинувачення, зокрема у вбивстві, змові з метою вчинення терористичного акту, а також у незаконному володінні вогнепальною зброєю та вибухівкою відповідно до Закону про запобігання тероризму.
П’ятнадцятого обвинуваченого визнали винним лише за частиною пунктів обвинувачення.
Суд також ухвалив рішення про конфіскацію майна та активів засуджених.
Дев’ятьох чоловіків у цій справі було виправдано. Засуджені мають право подати апеляцію до Верховного суду.
- 21 квітня 2019 року скоординовані вибухи, здійснені терористами-смертниками, пролунали в трьох церквах і трьох розкішних готелях.
- Унаслідок цього загинуло 279 осіб, а ще 574 отримали поранення. Ця подія стала одним із найстрашніших терактів в історії Шрі-Ланки.
- Слідчі поклали відповідальність за напад на місцеве ісламістське екстремістське угруповання.
- Загалом у наданні допомоги терористам-смертникам обвинувачували 25 осіб – усі вони належали до мусульманської меншини Шрі-Ланки. 15 із них опинилися на лаві підсудних у цій справі.