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Хакерська група стверджує, що отримала особисті дані всіх агентів ФБР

Фінансових вимог кіберзлочинці поки не висували.

Хакерська група стверджує, що отримала особисті дані всіх агентів ФБР
Фото: CNN

Хакерське угруповання ShinyHunters заявило про "повний злам ФБР", внаслідок чого було отримано приватну інформацію про усіх агентів бюро, а також потенційних кандидатів на роботу у відомстві.

Як пише видання 404 Media, кіберзлочинці завантажили від 2 до 3 терабайтів даних, серед яких імена співробітників ФБР, їхні телефонні номери, адреси, медичні висновки та відомості про родини. 

Хакери передали журналістам близько 5 тисяч файлів про агентів, і деякі з номерів телефонів вже було підтверджено як ті, які належать людям із вказаними у зливах прізвищами. 

ShinyHunters стверджують, що мають у своєму розпорядженні повну базу колишніх та нинішніх працівників ФБР, а усі сервери бюро було скомпрометовано. Своє повідомлення вони завершили кепкування з фрази, якою президент США Дональд Трамп завершує пости у соцмережах: "Дякуємо за вашу увагу до цього питання".

Зазвичай хакерські групи вимагають гроші за те, щоб отримана ними інформація не була оприлюднена. Проте ShinyHunters говорять, що ця їхня атака не була мотивована фінансами. Поки вони так і не озвучили свої вимоги до ФБР.

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