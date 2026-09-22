Президент США заявив, що застосує санкції проти Росії «в разі потреби»

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Президент США Дональд Трамп заявив про намір якнайшвидше зупинити війну в Україні та підкреслив, що Вашингтон тісно співпрацює з лідерами обох сторін.

За його словами, процес просувається значно швидше, ніж вважає суспільство, передає Sky News.

Окрему увагу американський лідер зосередив на тиску на РФ. Трамп нагадав, що нещодавно підписав законопроєкт Конгресу щодо України, який надає йому нові повноваження у сфері застосування санкцій. Цей документ має на меті суттєво посилити санкції проти Росії, і Трамп запевнив, що скористається цим інструментом «у разі потреби».

Крім того, президент США подякував своїй дружині Меланії за зусилля щодо повернення додому викрадених Росією українських дітей.