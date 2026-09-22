Президент США заявив, що застосує санкції проти Росії «в разі потреби»

Президент США Дональд Трамп заявив про намір якнайшвидше зупинити війну в Україні та підкреслив, що Вашингтон тісно співпрацює з лідерами обох сторін.
За його словами, процес просувається значно швидше, ніж вважає суспільство, передає Sky News.
Окрему увагу американський лідер зосередив на тиску на РФ. Трамп нагадав, що нещодавно підписав законопроєкт Конгресу щодо України, який надає йому нові повноваження у сфері застосування санкцій. Цей документ має на меті суттєво посилити санкції проти Росії, і Трамп запевнив, що скористається цим інструментом «у разі потреби».
Крім того, президент США подякував своїй дружині Меланії за зусилля щодо повернення додому викрадених Росією українських дітей.
- Днями американські конгресмени фінально погодили законопроєкт авторства покійного сенатора Ліндсі Грема, який надає Трампу повноваження застосовувати "пекельні санкції" проти торговельних партнерів Росії.
- Законопроєкт не лише дає право президенту запроваджувати митний тариф у 100% від вартості товарів проти країн, які торгують енергоносіями з Росією, але й передбачає прямі санкції проти країни-агресора - посадових осіб, банків, тіньового флоту. Також окремо передбачено і санкційні заходи проти Ірану.
- Демократи висловили занепокоєння, що закон надає Трампу занадто широкі повноваження щодо тарифів і при цьому не гарантує тиск на Росію, оскільки президент може взагалі відмовитися застосовувати санкції.