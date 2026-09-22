Ердоган закликав скасувати право вето у Радбезі ООН

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав до реформи Ради Безпеки ООН, яка зокрема передбачатиме скасування права вето та відмову від системи постійного членства.

Про це він написав у статті для Bloomberg Opinion, присвяченій реформуванню міжнародної системи, передає Укрінформ.

"Скасування привілею вето має бути як відправною точкою, так і фундаментальною стратегічною метою будь-якої змістовної реформи. Реформа не може означати поширення тієї самої привілеї на інші держави", – наголосив Ердоган.

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Він вказав на те, що пандемії, енергетичні кризи та регіональні конфлікти останніх років продемонстрували, що вирішення глобальних криз "не може залежати від волі кількох столиць", а нинішня структура Ради Безпеки досі відображає світовий порядок, сформований після Другої світової війни.

"У межах Генеральної Асамблеї має бути сформована широка коаліція навколо принципу, що жодна держава не повинна мати можливості постійно блокувати волю більшості міжнародної спільноти", – зазначив Ердоган.

Президент Туреччини переконаний, що просте збільшення кількості постійних членів Радбезу не вирішить проблему, оскільки лише розширить коло держав із привілейованим статусом. Натомість він пропонує посилити повноваження ГА ООН та змінити принцип формування Ради Безпеки. За запропонованою моделлю постійних членів у ній не буде, держави обиратимуться Генасамблеєю на визначений термін на ротаційній основі, а для повторного членства їм необхідно буде знову заручитися підтримкою більшості країн ООН.

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Ердоган також звернув увагу на зміну глобального балансу сил, зокрема зростання економічної ваги Азії та намагання Африки отримати сильніше представництво. За його словами, міжнародні інституції не змогли адаптуватися до цих змін із такою самою швидкістю.

Також він наголосив на необхідності більшої відповідальності регіональних держав за вирішення проблем у своїх регіонах, оскільки такі проблеми не можуть розв'язуватися за допомогою підходів, нав'язаних ззовні.

Щодо економічної нерівності, президент Ердоган заявив про необхідність гарантувати країнам, що розвиваються, право на розвиток та доступ до необхідного фінансування.