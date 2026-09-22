Парламент Литви підтримав зміни, які можуть дозволити розміщення ядерної зброї

Для остаточного ухвалення змін депутати мають ще двічі проголосувати за поправку з перервою щонайменше у три місяці.

Сейм Литви підтримав у першому розгляді поправку до Конституції, яка передбачає вилучення норми про заборону розміщення на території країни зброї масового знищення та іноземних військових баз.

За відповідне рішення проголосували 99 депутатів, 13 були проти, ще п’ятеро утрималися, пише LRT.

Наразі стаття 137 Конституції Литви забороняє перебування на території країни зброї масового знищення та військових баз інших держав. Запропонована поправка передбачає повне вилучення цієї норми.

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Для остаточного ухвалення змін депутати мають ще двічі проголосувати за поправку з перервою щонайменше у три місяці. Наступне голосування заплановане на 6 жовтня, а фінальне – на 12 січня наступного року. Для внесення змін до Конституції необхідна підтримка щонайменше 94 депутатів зі 141.

Під час обговорення депутати по-різному пояснювали необхідність поправки. Прихильники змін заявляли, що вони можуть усунути обмеження для участі Литви в системі ядерного стримування НАТО. Водночас представники опозиції виступили проти.

Контекст

Дискусія щодо зміни обмежень також відбувається на тлі пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо нової європейської системи ядерного стримування. За задумом, країни-партнери могли б тимчасово приймати французькі стратегічні сили, оснащені ядерною зброєю.

Крім того, раніше медіа повідомляли, що США розглядають можливість розміщення ядерної зброї у кількох додаткових країнах НАТО в Європі.

Тим часом у Кремлі виступили з погрозами. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Литва може опинитися під прицілом російської ядерної зброї, якщо дозволить союзникам розмістити таку зброю на своїй території. Литовські політики, у свою чергу, розцінюють заяви Москви як інструмент політичного та психологічного тиску.