У Литві відкинули ядерні погрози Кремля: країна вже є ціллю Росії через членство в НАТО

У Вільнюсі розцінюють заяви з Москви як елементи психологічного тиску.

У Литві заявили, що погрози Кремля щодо можливого розміщення ядерної зброї на території країни не повинні впливати на рішення Вільнюса. Литовські політики розцінюють заяви Москви як інструмент політичного та психологічного тиску.

Про це пише LRT.

Речник Кремля Дмитро Пєсков напередодні заявив, що Литва може опинитися під прицілом російської ядерної зброї, якщо дозволить союзникам розмістити її на своїй території. Наразі литовський Сейм розглядає пропозицію вилучити з Конституції положення, яке забороняє розміщення в країні зброї масового ураження.

Голова фракції опозиційної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" та заступник голови Комітету національної безпеки й оборони Лаурінас Кащюнас назвав слова Пєскова засобом політичного і психологічного тиску.

За його словами, до таких заяв Москви слід ставитися спокійно. Кащюнас наголосив, що НАТО вже є ціллю Росії, а тому зміна конституційної норми сама по собі не змінить статусу Литви.

Водночас політик вважає, що Литва має повною мірою користуватися системою стримування НАТО, зокрема ядерною "парасолькою".