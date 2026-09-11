Формування наративу про політизацію НАБУ та нібито вплив на ухвалення державних рішень є окремим викликом бюро, розповідає його директор під час дискусії «Нової країни» «Осінь-зима 26-27: головні виклики війни, політики, суспільства, бізнесу, систем життєзабезпечення», спільного проєкту LB.ua та EFI Group.

Про політизацію роботи НАБУ

«Якщо наші розслідування в той чи інший спосіб призводять до політичних наслідків, а так трапляється, тому що ми викриваємо високопосадових осіб, це не означає, що саме розслідування політично мотивоване», – каже Семен Кривонос, коментуючи страх деяких посадовців перед Бюро. Додає: аби не боятися кримінального переслідування, достатньо не вчиняти корупційних злочинів.

Фото: Зоряна Стельмах Семен Кривонос

За словами Кривоноса, збіг у часі роботи НАБУ з іншими політичними чи міжнародними подіями не означає, що між ними є зв'язок. Він називає «штучним натягуванням» тези про те, що розслідування Бюро могли бути пов'язані, зокрема, з датою прибуття американських перемовників: «Це робиться винятково для того, щоб створити враження, ніби НАБУ є політичним гравцем і діє політично вмотивовано. А це не так. Мета — підірвати довіру до НАБУ і так захистити себе від кримінального переслідування». Але, каже, така тактика не допоможе.

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НАБУ, наголошує Кривонос, діє автономно і неупереджено, а воєнний стан не може бути підставою для того, щоб не розслідувати корупційні злочини: «Немає якихось червоних ліній, які ми, розслідуючи наші злочини умовні, мусимо перетинати чи не перетинати. Червона лінія єдина — це закон. Якщо ми не порушуємо закон, якщо закон зобов'язує нас розслідувати корупційний злочин — ми мусимо це робити. Немає ніяких поблажок, пом'якшувальних обставин».

Навпаки, додав він, окремі статті Кримінального кодексу передбачають посилену відповідальність за злочини, вчинені під час воєнного стану: «Кожна вкрадена гривня — це зниження обороноздатності країни. От і все».

За словами Кривоноса, це також одна з причин, чому під час війни боротьба з корупцією безпосередньо пов'язана зі стійкістю держави.

Фото: Зоряна Стельмах Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро України

Як Бюро визначає, які матеріали розслідувань оприлюднювати

Бюро оприлюднює окремі матеріали слідчих (розшукових) дій після їхнього розсекречення та зняття грифа державної таємниці — з дозволу слідчого, детектива чи прокурора.

«Ми так робили майже за всіма нашими викриттями — спосіб комунікації завжди той самий, можливо, змінюються лише формати», — пояснює Семен Кривонос.

Водночас останні півтора року такі матеріали привертають значно більше уваги через вагу окремих підозрюваних і масштаб корупційних злочинів.

Кривонос пов'язує це не лише із суспільним інтересом, а й зі зміною пріоритетів самого Бюро. «Ми просто стали ефективнішими у здобутті доказів вчинення корупції онлайн», — сказав він.

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За словами директора НАБУ, одним із його завдань після призначення на посаду було зробити роботу Бюро більш проактивною: пріоритезувати справи та викривати діючу корупцію.

«Ми визначили систему пріоритетів у САП і працюємо за нею. Звісно, злочин, який стався п'ять років тому, буде менш цікавим для суспільства, ніж те, що викривається тут і зараз, під час війни», — зазначив Кривонос.

Фото: Зоряна Стельмах Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро України

Саме тому, за його словами, суспільний інтерес до останніх розслідувань НАБУ значною мірою пояснюється тим, що Бюро намагається викривати корупцію не постфактум, а тоді, коли вона відбувається.

Коли можна очікувати передачі гучних справ НАБУ до суду

У випадку справи «Мідас», підозрюваними в якій є, зокрема, бізнесмен Тимур Міндіч та двоє колишніх урядовців — Герман Галущенко і Олексій Чернишов, завершення досудового розслідування має відбутися в жовтні-листопаді — за рік після перших підозр, як передбачено законодавством.

Після завершення розслідування стороні захисту відкриють матеріали для ознайомлення. Після цього справу скерують до Вищого антикорупційного суду.

Кривонос підкреслив, що НАБУ не має наміру «тихо» звільняти корупціонерів. За його словами, публічність розслідувань є одним зі способів запобігати подальшим злочинам посадовців.

Потрібні НАБУ закони

Ще одним викликом Кривонос назвав необхідність ухвалення законопроєктів, які мають посилити боротьбу з корупцією. За його словами, це безпосередньо впливає на ефективність НАБУ, САП і ВАКС.

Йдеться, зокрема, про створення незалежної експертної установи для НАБУ та вирішення процесуальних питань, які стосуються спроможності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Ця рамка прописана в плані Ukraine Facility та десятипунктному плані пріоритетних реформ, зазначив директор НАБУ.

«Багато законопроєктів уже зареєстровано з ініціативи різних народних депутатів. Уряд готував — ще попередній склад, новий, мабуть, готує — ми ще не комунікували на цю тему з ними», — сказав Кривонос.