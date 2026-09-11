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На Харківщині унаслідок обстрілів постраждав чоловік

Ворог атакував безпілотниками Київський і Шевченківський райони Харкова. 

На Харківщині унаслідок обстрілів постраждав чоловік
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і п’ять населених пунктів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу в селі Золочів зазнав поранень 49-річний чоловік, отримала гостру реакцію на стрес 76-річна жінка. 

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Ворог застосував по області чотири керовані авіаційні бомби та 26 безпілотників різних типів, зокрема “Молнія” та fpv-дрони. Дронами вдарили по Київському і Шевченківському районах Харкова. 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено медичний заклад, автомобіль екстреної медичної допомоги; 
  • у Богодухівському районі пошкоджено медичний заклад (с. Довжик), 5 житлових будинків, адмінбудівлю, заклад культури (сел. Золочів);
  • в Ізюмському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове);
  • у Харківському районі пошкоджено торговельні кіоски (м. Дергачі).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 313 людей.

Наслідки обстрілів росіянами Харківської області
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

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