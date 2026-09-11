Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і п’ять населених пунктів області.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок обстрілу в селі Золочів зазнав поранень 49-річний чоловік, отримала гостру реакцію на стрес 76-річна жінка.
Ворог застосував по області чотири керовані авіаційні бомби та 26 безпілотників різних типів, зокрема “Молнія” та fpv-дрони. Дронами вдарили по Київському і Шевченківському районах Харкова.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено медичний заклад, автомобіль екстреної медичної допомоги;
- у Богодухівському районі пошкоджено медичний заклад (с. Довжик), 5 житлових будинків, адмінбудівлю, заклад культури (сел. Золочів);
- в Ізюмському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове);
- у Харківському районі пошкоджено торговельні кіоски (м. Дергачі).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 313 людей.