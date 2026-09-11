У Бучанському районі триває ліквідація наслідків удару по цивільних складах. Ворог атакував їх повторно

Про потерпілих інформації немає.

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У Бучанському районі Київської області триває ліквідація наслідків атаки по цивільних складах. Ворог атакував їх учора ввечері.

Під час гасіння ворог завдав повторного удару. Про це повідомили в ДСНС.

«Попри небезпеку, рятувальники продовжили роботу. Наразі пожежу локалізовано – поширення вогню немає», – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України Ворог атакував склади в Бучанському районі

Роботи з ліквідації наслідків тривають.