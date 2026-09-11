У Бучанському районі триває ліквідація наслідків удару по цивільних складах. Ворог атакував їх повторно

У Бучанському районі Київської області триває ліквідація наслідків атаки по цивільних складах. Ворог атакував їх учора ввечері.
Під час гасіння ворог завдав повторного удару. Про це повідомили в ДСНС.
«Попри небезпеку, рятувальники продовжили роботу. Наразі пожежу локалізовано – поширення вогню немає», – йдеться у повідомленні.
Роботи з ліквідації наслідків тривають.
- Учора ввечері окупанти атакували Бучанський район. «Щоб уникнути зайвих спекуляцій і паніки: внаслідок ворожої атаки загорівся склад цивільного призначення», – наголосив голова ОВА Тимур Ткаченко.