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У Бучанському районі триває ліквідація наслідків удару по цивільних складах. Ворог атакував їх повторно

Про потерпілих інформації немає.

У Бучанському районі триває ліквідація наслідків удару по цивільних складах. Ворог атакував їх повторно
Ліквідація наслідків
Фото: ДСНС України в Facebook

У Бучанському районі Київської області триває ліквідація наслідків атаки по цивільних складах. Ворог атакував їх учора ввечері. 

Під час гасіння ворог завдав повторного удару. Про це повідомили в ДСНС.

«Попри небезпеку, рятувальники продовжили роботу. Наразі пожежу локалізовано – поширення вогню немає», – йдеться у повідомленні. 

Ворог атакував склади в Бучанському районі
Фото: ДСНС України
Ворог атакував склади в Бучанському районі

Роботи з ліквідації наслідків тривають.

  • Учора ввечері окупанти атакували Бучанський район. «Щоб уникнути зайвих спекуляцій і паніки: внаслідок ворожої атаки загорівся склад цивільного призначення», – наголосив голова ОВА Тимур Ткаченко.
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