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Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами: є загиблі і постраждалі (оновлено)

У столиці повітряна тривога тривала безперервно ще з вечора, потім після короткого відбою почалася дронова небезпека. 

Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами: є загиблі і постраждалі (оновлено)
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

За інформацією командування Повітряних Сил, уночі росіяни провели пуски крилатих ракет X-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160МС. Крилаті ракети тримали курс на Київ. Водночас тривала ворожа атака реактивними безпілотниками, також упродовж ночі декілька разів оголошували про балістичну загрозу, відбулися пуски в напрямку столиці. З кораблів в акваторії Чорного моря здійснено пуски "Калібрів".

Станом на 7:50, відомо, що внаслідок російської атаки в Києві загинули двоє людей. Постраждали 10 мешканців міста. 5 поранених госпіталізували, двоє з них – у тяжкому стані, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Вранці тривала атака дронами: близько 7 години мер повідомив, що в Шевченківському районі через падіння уламків загорілися склади, в Подільському була пошкоджена будівля. 

Наслідки нічної атаки:

У Голосіївському районі зафіксовані падіння уламків на кількох локаціях. Сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах, та на недобудований 26-поверховий будинок. Без пожежі.

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У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджені та загорілися складські приміщення. Також сталося загоряння гаража біля приватного будинку та пошкоджений автомобіль.

У Подільському районі уламки впали на кількох локаціях нежитлової забудови. Сталися пожежі складських приміщень. Також пошкоджена будівля, без пожежі. 

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків сталися пожежі в нежитловому приміщенні, а також у триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в складських приміщеннях. 

На місцях працюють екстрені та служби та комунальники. 

У Києві повітряна тривога "червоного" рівня, яка сповіщає про ракетну або комбіновану небезпеку, тривала безперервно понад 10 годин.

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