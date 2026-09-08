У вівторок в Україні прогнозують +25° та надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У всіх регіонах без опадів.

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У вівторок, 8 вересня, в Україні не прогнозується опадів. В більшості областей упродовж наступних кількох днів очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр/Facebook Прогноз погоди на 8 серпня

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На Правобережжі вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі північно-західний вітер, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 6-11°, вдень 20-25°.

На Київщині та в Києві також без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі 6-11°, вдень 20-25°; у Києві вночі 9-11°, вдень 21-23°.

З 8 по 10 вересня у більшості північних, східних, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Запорізькій областях та в Криму, з 9 по 10 вересня і в Кіровоградській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.