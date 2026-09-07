Упродовж дня, 7 вересня, росіяни обстрілювали Словʼянськ з РСЗВ різних типів та авіації. Під атакою опинились різні райони міста. Є постраждалий.
Про це повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.
Вранці ворожий РСЗВ «Смерч» атакував підприємство, магазини та приватний будинок.
Пізніше ФАБ-250 влучив біля багатоповерхівки. Пошкоджено будинок. 55-річний чоловік дістав поранення.
Близько 17:20 росіяни нанесли удар по житловому багатоповерховому масиву з РСЗВ «Торнадо-С» . Пошкоджено щонайменше 6 будинків та котельня.
- За добу РФ поранила сімох мешканців Донеччини. Зокрема вчора, 6 вересня, о 22:40 окупаційні війська обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Під удар потрапила щільна житлова забудова. Поранені четверо людей.