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Упродовж дня, 7 вересня, росіяни обстрілювали Словʼянськ з РСЗВ різних типів та авіації. Під атакою опинились різні райони міста. Є постраждалий.

Про це повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

Вранці ворожий РСЗВ «Смерч» атакував підприємство, магазини та приватний будинок.

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Пізніше ФАБ-250 влучив біля багатоповерхівки. Пошкоджено будинок. 55-річний чоловік дістав поранення.

Фото: Вадим Лях/Facebook Наслідки атаки на Слов'янськ 7 вересня

Близько 17:20 росіяни нанесли удар по житловому багатоповерховому масиву з РСЗВ «Торнадо-С» . Пошкоджено щонайменше 6 будинків та котельня.

Фото: Вадим Лях/Facebook Наслідки атаки на Слов'янськ 7 вересня