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Упродовж дня росіяни обстріляли Слов'янськ з РСЗВ та авіації: є постраждалий

Пошкоджені житлові будинки та котельня.

Упродовж дня росіяни обстріляли Слов'янськ з РСЗВ та авіації: є постраждалий
Наслідки атаки на Слов'янськ 7 вересня
Фото: Вадим Лях/Facebook

Упродовж дня, 7 вересня, росіяни обстрілювали Словʼянськ з РСЗВ різних типів та авіації. Під атакою опинились різні райони міста. Є постраждалий.

Про це повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

Вранці ворожий РСЗВ «Смерч» атакував підприємство, магазини та приватний будинок.

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Пізніше ФАБ-250 влучив біля багатоповерхівки. Пошкоджено будинок. 55-річний чоловік дістав поранення.

Наслідки атаки на Слов'янськ 7 вересня
Фото: Вадим Лях/Facebook
Наслідки атаки на Слов'янськ 7 вересня

Близько 17:20 росіяни нанесли удар по житловому багатоповерховому масиву з РСЗВ «Торнадо-С» . Пошкоджено щонайменше 6 будинків та котельня.

Наслідки атаки на Слов'янськ 7 вересня
Фото: Вадим Лях/Facebook
Наслідки атаки на Слов'янськ 7 вересня

  • За добу РФ поранила сімох мешканців Донеччини. Зокрема вчора, 6 вересня, о 22:40 окупаційні війська обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Під удар потрапила щільна житлова забудова. Поранені четверо людей. 
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