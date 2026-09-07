На Закарпатті затримали 24-річного уродженця Чечні, який дезертував з армії РФ і намагався потрапити в Україну

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Прикордонники Чопського загону за допомогою службового собаки затримали 24-річного уродженця Чечні, який перетнув кордон зі Словаччини поза пунктами пропуску.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

З'ясувалося, що чоловіка примусово призвали до російської армії, після чого він дезертував і виїхав до Європи за підробленими документами.

"До України вирішив потрапити нелегально – без жодних документів. Його буде передано словацьким правоохоронцям у порядку реадмісії", - повідомили прикордонники.