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На Закарпатті затримали 24-річного уродженця Чечні, який дезертував з армії РФ і намагався потрапити в Україну

Чоловіка передадуть словацьким правоохоронцям у порядку реадмісії. 

На Закарпатті затримали 24-річного уродженця Чечні, який дезертував з армії РФ і намагався потрапити в Україну
Фото: ДПСУ

Прикордонники Чопського загону за допомогою службового собаки затримали 24-річного уродженця Чечні, який перетнув кордон зі Словаччини поза пунктами пропуску.

Про це повідомила Державна прикордонна служба. 

З'ясувалося, що чоловіка примусово призвали до російської армії, після чого він дезертував і виїхав до Європи за підробленими документами. 

"До України вирішив потрапити нелегально – без жодних документів. Його буде передано словацьким правоохоронцям у порядку реадмісії", - повідомили прикордонники.

Фото: ДПСУ

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