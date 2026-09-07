До опалювального сезону в Україні готові майже 80% будинків, - Мінвідновлення

Також вже готові 20,6 тис. об’єктів соціальної сфери – шкіл, садочків та закладів охорони здоров’я.

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В Україні тривають роботи з підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону. Наразі близько 80% житлових будинків до зими підготовлено.

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

"Україна продовжує готувати житлово-комунальне господарство та соціальну сферу до зими. Попри воєнні ризики, роботи тривають у всіх регіонах. Станом на початок вересня до опалювального сезону підготовлено понад 114 тисяч житлових будинків - 79,2% від запланованого", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, вже підготовлено 14 194 котельні та понад 13,3 тис. км теплових мереж, 2,9 тис. водопровідних насосних станцій та понад 8,3 тис. свердловин.

Також вже готові 20,6 тис. об’єктів соціальної сфери – шкіл, садочків та закладів охорони здоров’я.

Дорожні служби підготували 4 124 од. спецтехніки, відремонтували 8,6 млн кв. м доріг та заготовили понад 1,3 млн т посипкових матеріалів і реагентів.

Окрему увагу приділено прифронтовим регіонам, де критична інфраструктура працює під постійною загрозою атак. Тут важливо не лише завершити ремонти, а й забезпечити резерви та готовність до оперативного відновлення послуг у разі пошкоджень.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця на 90% готова до опалювального сезону.