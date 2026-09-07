Росія атакувала житловий сектор Сумської громади

Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сумської громади. Внаслідок атак пошкоджені два приватні будинки.
Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
У Ковпаківському районі Сум FPV-дрон влучив у приватний будинок. Внаслідок удару пошкоджено дах будівлі, виникло задимлення.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Ще один російський БпЛА поцілив у приватний будинок у Стецьківському старостаті. Там пошкоджено вікна та одну з кімнат.
Потерпілих також немає.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала 21 пункт Сумської області, завдавши понад 50 ударів. Поранені двоє людей.