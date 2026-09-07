Росія атакувала житловий сектор Сумської громади

У Сумах і Стецьківському старостаті пошкоджені приватні будинки.

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Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сумської громади. Внаслідок атак пошкоджені два приватні будинки.

Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

У Ковпаківському районі Сум FPV-дрон влучив у приватний будинок. Внаслідок удару пошкоджено дах будівлі, виникло задимлення.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Ще один російський БпЛА поцілив у приватний будинок у Стецьківському старостаті. Там пошкоджено вікна та одну з кімнат.

Потерпілих також немає.