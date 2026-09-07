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Сили оборони атакували залізничний міст і склади боєприпасів на окупованій території

Ступінь збитків будуть уточнювати. 

Сили оборони атакували залізничний міст і склади боєприпасів на окупованій території
Фото: ЗСУ

Сили оборони уночі 7 вересня атакували низку військових цілей ворога на окупованій території. У районі Владиславівки в Криму вдарили по залізничному мосту через Північно-Кримський канал, який росіяни використовували для військової логістики.

У Нижньому Нагольчику та Довжанському Луганської області, а також в Азовському Запорізької області уражено пункти управління підрозділів противника. Про це повідомили в Генштабі.

«У Перекопі (ТОТ АР Крим) уражено автоматизований пост технічних засобів розвідки "Гренадер". У районі Теплого Луганської області уражено склад боєприпасів окупантів», – йдеться у повідомленні. 

Ступінь збитків будуть уточнювати. 

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