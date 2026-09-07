За державну зраду судитимуть “колишнього міністра” окупаційного уряду Криму

Обвинуваченого затримали у червні в Києві.

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Прокуратура АР Крим та м. Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього “міністра” окупаційного уряду Криму, якого затримали в Києві.

Його судитимуть за державну зраду, повідомили в Офісі генпрокурора.

Обвинуваченого затримали 18 червня 2026 року в Києві. Як писав LB.ua з посиланням на правоохоронців йдеться про Сергія Колобова.

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Правоохоронці встановили, що він прибув з тимчасово окупованого Криму на підконтрольну територію України, оселився у столиці та працевлаштувався на місцеве підприємство, сподіваючись уникнути викриття.

За версією слідства, під час захоплення півострова чоловік свідомо пішов на співпрацю з представниками держави-агресора. Отримавши громадянство РФ, він був призначений “міністром палива та енергетики Республіки Крим”.

Перебуваючи у складі окупаційного уряду, обвинувачений відповідав за організацію роботи незаконно створеного органу влади, формування і реалізацію політики ворога у сфері паливно-енергетичного комплексу та промисловості, здійснення управління об'єктами енергетики та палива Криму.

Він допомагав окупаційній адміністрації взяти під контроль стратегічно важливу енергетичну інфраструктуру Криму: Сімферопольску й Севастопольську теплоелектроцентралі, Таврійську ТЕС, мережу сонячних і вітрових електростанцій, газогони і газокомпресорні станції, нафтобази і нафтотермінали Феодосії і Керчі.

Після звільнення із псевдо міністерства чоловік продовжив працювати в інтересах Росії, ставши “директором” низки місцевих компаній видобувної галузі.

Його судитимуть за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).