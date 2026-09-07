За шість днів “фантоми” зафіксували на Київщині понад 7 тис. випадків перевищення швидкості

Патрульні зупинили 55 водіїв, які проїхали на червоне, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію.

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За перші шість днів повернення спеціальних патрульних автомобілів “Фантоми” на дороги Києва та області правоохоронці зупинили 55 водіїв

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Три спецавтомобілі в автоматичному режимі зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму, зокрема перевищення швидкості на 50 і більше км/год.

Також за цей час екіпажі патрульної поліції зупинили 55 водіїв, які проїхали на червоне, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію.

Білошицький додав, що зараз опрацьовується питання збільшення кількості таких автомобілів та їхньої появи в інших регіонах.

“…посилюємо превентивну роботу та розраховуємо на підтримку народними депутатами України законодавчих ініціатив, які мають посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР”, – сказав він.