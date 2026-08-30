Завтра спеціальні патрульні авто “фантоми” повертаються на дороги Київщини

Майже всі порушення швидкісного режиму фіксуватимуться в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу.

Від завтра три “фантомні патрулі” працюватимуть у Києві та Київській області, а пізніше – у інших областях. Також їхня кількість збільшиться в майбутньому.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Фантоми” не мають розпізнавальних знаків, але оснащені комплексами, які фіксують перевищення швидкості безпосередньо під час руху. До повномасштабного вторгнення “Фантоми” пропрацювали лише місяць, однак за цей час зафіксували понад 26 тисяч порушень.

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“Фантоми” майже не відрізняються від звичайних авто. Ці авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які дають змогу вимірювати швидкість як під час руху самого "фантома", так і коли він стоїть у певному місці.

Після фіксації правопорушення номерні знаки зчитують та розпізнають і потім перевіряють у базах даних. Потім метадані з відповідною інформацією надсилають до системи автоматичної фіксації, яка їх опрацьовує та автоматично формує постанову про адміністративне правопорушення.

Майже всі порушення швидкісного режиму фіксуватимуться в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

“Фантоми” можуть фіксувати порушення в обох напрямках руху – як у попутному, так і в зустрічному напрямках руху.

У неавтоматичному режимі фіксація порушень ПДР здійснюватиметься спецавтомобілем за допомогою двох відеокамер, якими він оснащений. Вони здатні фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто.

У разі фіксації найбільш зухвалих правопорушень (наприклад, створення аварійної ситуації) інспектори, які перебувають у "фантомі", можуть зупинити порушника відповідно до вимог ст. 35 ЗУ "Про Національну поліцію" та розглянути справу про адмінправопорушення.

За його словами Білошицького, головна мета “фантомів” – зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах України. У планах – збільшення кількості фантомів і їхньої присутності на дорогах.