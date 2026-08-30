Головне за ніч та ранок неділі, 30 серпня: наслідки удару по Милі, дроновий терор Києва та Київщини, понад 220 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки , 221 бойове зіткнення, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, атака дронів на Росії, наслідки стихійного лиха в Непалі.

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Роботи із ліквідації наслідків російського удару по селу Мила на Київщині тривають безперервно. Кількість загиблих людей зросла до 38. Четверо вважаються зниклими безвісти, їх шукають, а 20 мешканців, зокрема дві дитини, постраждали.

Про це написав у телеграмі український президент Володимир Зеленський.

«Більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити. Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС – виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території значний, і ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно», – йдеться у його повідомленні.

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Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 221 зіткнення.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 31 атаку. Загарбники вели штурмові дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Торецьке, Софіївка та в бік Миколайпілля й Кучерів Яру.

30 атак ворог здійснив на Покровському напрямку.

Сили оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, сім артилерійських систем, шість пунктів управління БпЛА та три інші важливі об’єкти противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1400 окупантів, танк, 7 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем та купу іншої техніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 486 600 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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У ніч на 30 серпня російська армія знову атакувала Київ. Рятувальники ліквідовували наслідки в декількох районах міста. Постраждали троє людей. Про це написав мер Віталій Кличко та повідомили у ДСНС.

За словами Кличка, вночі було влучання в двоповерхову нежитлову будівлю у Голосіївському районі. Там унаслідок падіння уламків горіла покрівля.

У Оболонському районі внаслідок влучання виникло загоряння з другого по п’ятий поверх 12-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано на площі 80 кв. м. Трьох постраждалих передано медикам.

Докладніше – в новині.

У ніч на 30 серпня російська армія атакувала Одеську область, зокрема склади із продуктами. Постраждали троє людей.

«На жаль, щонайменше троє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Одещині. Вночі росіяни цинічно атакували складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення», - написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер.

Масштабну пожежу рятувальники ліквідували.

«У ніч на 30 серпня (з 18:00 29 серпня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. рф, а також 130 ударними БпЛА типу Shahed (більшість - реактивні), Гербера, S8000 "Бандероль” та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – повідомили в Повітряних Силах.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила та подавила 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

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Зафіксували влучання на 13 локаціях, і уламки впали у чотирьох місцях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформацію про них уточнюють.

У Росії вчергове скаржаться на атаку дронів. Зокрема в Міноборони стверджують, що знешкодили 494 безпілотники, пише Astra.

Безпілотні літальні апарати літакового типу начебто перехоплювали і знищували над територіями Ленінградської, Брянської, Білгородської, Калузької, Курської, Тверської, Смоленської, Орловської, Псковської, Тульської, Новгородської, Ростовської областей, Краснодарського краю, Московського регіону, Чорним та Азовським морями і над анексованим Кримом.

У Ленінградській області, ймовірно, горить НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» - одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

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Кількість загиблих у Непалі та Тибеті внаслідок катастрофічних повеней минулого тижня в неділю зросла до 750 осіб, ще 3044 людини вважаються зниклими безвісти, пише Reuters з посиланням на місцеві органи влади.

За оцінками Червоного Хреста, стихійне лихо, ймовірно, зачепило понад 90 тисяч людей. Китай пов'язує катастрофу з наслідками зміни клімату.

Наразі рятувальні роботи в Непалі зосереджені на сотнях людей, які, як вважається, можуть бути заблоковані в тунелях гідроелектростанцій після того, як потоки льоду, каміння, бруду та уламків обрушилися на гірські річки Гімалаїв.

Станом на 12:00 29 серпня з 56 українцями в зоні стихійного лиха в Непалі і Тибеті втрачено зв'язок.

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