У Росії поскаржилися на атаку безпілотників, зокрема на Московську область

У Росії вчергове скаржаться на атаку дронів. Зокрема в Міноборони стверджують, що знешкодили 494 безпілотники.

Про це пише Astra.

Безпілотні літальні апарати літакового типу начебто перехоплювали і знищували над територіями Ленінградської, Брянської, Білгородської, Калузької, Курської, Тверської, Смоленської, Орловської, Псковської, Тульської, Новгородської, Ростовської областей, Краснодарського краю, Московського регіону, Чорним та Азовським морями і над анексованим Кримом.

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Мер Москви повідомив про перехоплення 13 БПЛА. Губернатор Ленобласті Олександр Дрозденко – про 62 БПЛА.

У Ленінградській області, ймовірно, горить НПЗ «Киришинефтеоргсинтез». Вранці губернатор Олександр Дрозденко повідомив, що внаслідок ударів безпілотників у промзоні міста Кіріші виникла пожежа. Про постраждалих офіційно не повідомлялося.

"Киришинефтеоргсинтез" є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Раніше завод неодноразово атакували і після ударів 5 травня зупиняли відвантаження нафтопродуктів.

У Брянську біля багатоквартирних будинків у Бежицькому районі лунали вибухи. За 4-5 кілометрів від цього місця знаходяться АТ «Брянський електромеханічний завод» (БЕМЗ) (входить до «Радіоелектронних технологій» держкорпорації «Ростех») та Брянський автомобільний завод (БАЗ) (входить до складу концерну повітряно-космічної оборони «Алмаз-Антей»).

БЕМЗ робить електроніку для армії. Їхній головний і найвідоміший продукт — комплекси приглушення радарів та зв'язку «Красуха». Також на заводі збирають станції радіоконтролю та радіотехнічної розвідки, наземні комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ), системи прийому та обробки супутникової інформації, а також окремі компоненти та деталі для бортових радіолокаційних систем та літакових локаторів.

БАЗ виробляє важкі спеціальні колісні шасі та тягачі високої прохідності вантажопідйомністю приблизно 14–40 тонн, які є платформою як для комплексів ППО (наприклад, С-400 «Тріумф»), так і для цивільної спецтехніки (МНС, автокрани, нафтогаз, рятувальні та аеродромні). Ця техніка також використовується для шасі сімейства «Вощина-1», військових станцій радіолокацій (РЛС), командних пунктів, різних пускових і транспортних засобів.