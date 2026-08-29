Британські ВМС три дні стежили за російськими кораблями та суднами тіньового флоту

Королівський військово-морський флот Великої Британії провів триденну операцію зі спостереження за російськими військовими кораблями та підсанкційними вантажними суднами у британських водах.

Про це повідомляє пресслужба флоту Великої Британії.

До операції залучили три бойові кораблі – HMS Duncan, HMS St Albans та HMS Severn. За допомогою радарів і сенсорних систем вони відстежували два кораблі ВМФ Росії та два підсанкційні вантажні судна, які рухалися Північним морем та Ла-Маншем.

Реклама

Коли судна наблизилися до Дуврської протоки, до спостереження долучився гелікоптер Merlin, який базувався на борту HMS St Albans.

Паралельно корабель HMS Mersey стежив за російським судном постачання "Академік Пашин", яке перебувало неподалік.

У британському флоті заявили, що активність із моніторингу російських суден у перші вісім місяців року зросла на 25% порівняно з аналогічним періодом 2025-го .Посилення спостереження відбувається після операції в червні, коли Велика Британія зупинила в Ла-Манші підсанкційний нафтовий танкер Smyrtos, який пов’язують із російським тіньовим флотом.

Після цього випадку російські судна тіньового флоту дедалі частіше змушені змінювати маршрути, це призводить до додаткових витрат і затримок у їхньому русі.