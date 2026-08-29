​Американська оборонна компанія Covenant планує виробляти ракети у Німеччині

Вони матимуть дальність понад 1500 км, а потужність виробництва може сягати до 1000 одиниць на рік.

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Оборонна компанія зі США Covenant планує розпочати виробництво ракет середньої дальності поблизу Лейпцига у Німеччині з 2027 року.

Це відбувається на тлі пошуків Німеччиною доступних крилатих ракет, які можна розгортати у великій кількості, передає Reuters

Ракети матимуть дальність понад 1500 кілометрів, а потужність виробництва може сягати до 1000 одиниць на рік. Хоча Covenant є американською компанією, більшість компонентів для майбутнього виробництва планується закуповувати в Німеччині й інших європейських країнах.

Проєкт з'явився у той час, коли Берлін шукає дешевші варіанти систем озброєння німецького і європейського постачання. Вони мають доповнити дорожчі системи дальнього радіуса дії та закрити прогалину в оборонних можливостях.