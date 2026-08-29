​Американська оборонна компанія Covenant планує виробляти ракети у Німеччині

Оборонна компанія зі США Covenant планує розпочати виробництво ракет середньої дальності поблизу Лейпцига у Німеччині з 2027 року.
Це відбувається на тлі пошуків Німеччиною доступних крилатих ракет, які можна розгортати у великій кількості, передає Reuters
Ракети матимуть дальність понад 1500 кілометрів, а потужність виробництва може сягати до 1000 одиниць на рік. Хоча Covenant є американською компанією, більшість компонентів для майбутнього виробництва планується закуповувати в Німеччині й інших європейських країнах.
Проєкт з'явився у той час, коли Берлін шукає дешевші варіанти систем озброєння німецького і європейського постачання. Вони мають доповнити дорожчі системи дальнього радіуса дії та закрити прогалину в оборонних можливостях.
- Раніше стало відомо, що Німеччина тисне на США, аби вони дозволили виробництво більшої кількості американської зброї на своїх території. ФРН прагне заповнити військові прогалини Європи, водночас даючи Дональду Трампу привід продовжувати інвестиції в оборону континенту.
- Тим часом найбільші американські оборонні підрядники намагаються швидше виробляти дешеві ракети, оскільки війна з Іраном вичерпує запаси критично важливих перехоплювачів Patriot.