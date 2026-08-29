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ЄС накопичив найменшу за 13 років кількість газу в сховищах

На це вплинув комплекс факторів. 

ЄС накопичив найменшу за 13 років кількість газу в сховищах
Фото: EPA/UPG

Країни Євросоюзу цього року накопичили найменшу за 13 років кількість газу в сховищах, передає The Guardian. Станом на минулий тиждень сховища були заповнені на 63 %, в той час як в попередні роки наприкінці серпня вони були заповнені в середньому на 80 %. 

Аналітик газового ринку, професор Грег Молнар вважає, що за таких темпів закачування газу в сховища Євросоюз, дуже вірогідно, зайде в опалювальний сезон із запасами, що приблизно на п'яту частину менше середніх показників за п'ять років. Це найнижчий рівень з 2013 року. 

Це може позначитися на цінах, зокрема і за межами блоку. Велика Британія може бути особливо вразливою до коливань ринку, оскільки є одним із найбільших споживачів газу в Європі, але має одні з найнижчих показників власних потужностей для зберігання газу.

Зазвичай Британія покладається на імпорт газу трубопроводами з Європи або танкерами зі США та Близького Сходу. Кріс О'Ші, генеральний директор Centrica, власника British Gas, заявив цього тижня, що у Британії «майже немає газу в сховищах» на прийдешню зиму.

На обсяги закупівлі газу вплинула війна на Близькому Сході. Холодне завершення минулої зими, а також вищий за звичайний обсяг вироблення електроенергії з газу під час літньої спеки в Європі також посприяли виснаженню газових сховищ блоку. Зазвичай власники сховищ заповнюють їх улітку, коли і попит, і ціни нижчі.

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