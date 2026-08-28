Росіяни почали тікати в Грузію від примусової мобілізації

Понад 113 тисяч осіб залишили РФ через пункт пропуску «Верхній Ларс».

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Грузинський КПП на кордоні з Росією

На південному кордоні Росії з Грузією зафіксували різкий сплеск виїзду громадян.

Понад 113 тисяч росіян залишили країну через пункт пропуску «Верхній Ларс» через побоювання про оголошення нової примусової мобілізації, пише Politico.

Правозахисні організації повідомляють про стрімке зростання кількості звернень щодо юридичної допомоги від чоловіків призовного віку і військовозобов'язаних резервістів. Одночасно фіксують активний збір персональних даних військовозобов'язаних через роботодавців, а також впровадження електронних повісток, видача яких одразу тягне за собою заборону на виїзд з країни.

У РФ влада розширила повноваження Росгвардії для дій під час можливого мобілізаційного періоду.

Системне підвищення одноразових виплат для контрактників і залучення в'язнів більше не перекривають російські втрати на фронті. Водночас спроби примусово залучити студентів або проводити силові облави в бідніших регіонах зіштовхуються із спротивом і низькою ефективністю.