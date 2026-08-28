В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаСвіт

Росіяни почали тікати в Грузію від примусової мобілізації

Понад 113 тисяч осіб залишили РФ через пункт пропуску «Верхній Ларс».

Росіяни почали тікати в Грузію від примусової мобілізації
Грузинський КПП на кордоні з Росією
Фото: Олег Батурін

На південному кордоні Росії з Грузією зафіксували різкий сплеск виїзду громадян. 

Понад 113 тисяч росіян залишили країну через пункт пропуску «Верхній Ларс» через побоювання про оголошення нової примусової мобілізації, пише Politico.

Правозахисні організації повідомляють про стрімке зростання кількості звернень щодо юридичної допомоги від чоловіків призовного віку і військовозобов'язаних резервістів. Одночасно фіксують активний збір персональних даних військовозобов'язаних через роботодавців, а також впровадження електронних повісток, видача яких одразу тягне за собою заборону на виїзд з країни. 

У РФ влада розширила повноваження Росгвардії для дій під час можливого мобілізаційного періоду.

Системне підвищення одноразових виплат для контрактників і залучення в'язнів більше не перекривають російські втрати на фронті. Водночас спроби примусово залучити студентів або проводити силові облави в бідніших регіонах зіштовхуються із спротивом і низькою ефективністю.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies