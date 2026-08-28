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Президент Сирії призначив курдського лідера Мазлума Абді своїм радником

Кілька днів тому Абді оголосив про розпуск курдських сил відповідно до угоди про інтеграцію з Дамаском.

Президент Сирії призначив курдського лідера Мазлума Абді своїм радником
Мазлум Абді
Фото: EPA/UPG

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа призначив курдського лідера Мазлума Абді своїм радником.

Про це повідомили державні ЗМІ, пише France24.

Кілька днів тому Абді оголосив про розпуск курдських сил відповідно до угоди про інтеграцію з Дамаском.

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Міністерство освіти також опублікувало рішення, яке дозволяє навчання курдською мовою в державних і приватних школах.

Абді, відомий під кількома різними іменами, роками керував курдськими “Сирійськими демократичними силами” (SDF). Цю групу підтримував Вашингтон і вона була на передовій боротьби проти ісламістського угруповання “ІДІЛ”.

У вівторок він оголосив про розпуск SDF в рамках угоди, яку він уклав з Шараа в січні, щодо інтеграції курдських сил і цивільної адміністрації до складу держави.

Нова ісламістська влада Сирії, яка повалила давнього правителя Башара Асада у грудні 2024 року, прагне поширити державний контроль на всю країну.

Угода про інтеграцію стала великою перемогою для Шараа, але поклала край давнім курдським сподіванням на офіційну автономію.

  • Цього тижня Сполучені Штати виключили Сирію зі свого списку держав - спонсорів тероризму. Міністр закордонних справ Сирії Асад аль-Шибані повідомив, що уряд сподівається на усунення «останньої перешкоди відновленню зв’язків Сирії зі світовою фінансовою та економічною системою.
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