Президент Сирії призначив курдського лідера Мазлума Абді своїм радником

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа призначив курдського лідера Мазлума Абді своїм радником.
Про це повідомили державні ЗМІ, пише France24.
Кілька днів тому Абді оголосив про розпуск курдських сил відповідно до угоди про інтеграцію з Дамаском.
Міністерство освіти також опублікувало рішення, яке дозволяє навчання курдською мовою в державних і приватних школах.
Абді, відомий під кількома різними іменами, роками керував курдськими “Сирійськими демократичними силами” (SDF). Цю групу підтримував Вашингтон і вона була на передовій боротьби проти ісламістського угруповання “ІДІЛ”.
У вівторок він оголосив про розпуск SDF в рамках угоди, яку він уклав з Шараа в січні, щодо інтеграції курдських сил і цивільної адміністрації до складу держави.
Нова ісламістська влада Сирії, яка повалила давнього правителя Башара Асада у грудні 2024 року, прагне поширити державний контроль на всю країну.
Угода про інтеграцію стала великою перемогою для Шараа, але поклала край давнім курдським сподіванням на офіційну автономію.
- Цього тижня Сполучені Штати виключили Сирію зі свого списку держав - спонсорів тероризму. Міністр закордонних справ Сирії Асад аль-Шибані повідомив, що уряд сподівається на усунення «останньої перешкоди відновленню зв’язків Сирії зі світовою фінансовою та економічною системою.