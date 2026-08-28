Станом на 12:00 28 серпня кількість українців, з якими не вдається встановити зв'язок у районі повені на кордоні Непалу і Тибету, залишається без змін: 56.
Це дві туристичні групи 48 та 7 людей, а також одна українка в складі іноземної туристичної групи. Пошуково-рятувальні операції тривають, повідомили в пресслужбі МЗС.
Станом на зараз у списках загиблих та поранених українців немає.
Посольство України в КНР підтримує постійний звʼязок з китайськими органами влади. Консульські посадовці посольства України в Індії перебувають безпосередньо у Непалі. У взаємодії з Почесним консулом України в Непалі провели низку оперативних зустрічей з непальськими державними органами, іноземними колегами, менеджером готелю, де перебувала одна з груп українців, організатором туру тощо.
«Проведено звірку списків, наданих готелем та дипломатичними установами. Українські консули координують зусилля з колегами з іноземних дипустанов і туроператорами задля пошуку громадян України, підтримують постійний звʼязок з оперативно-рятувальними службами та рідними громадян України. Урядом Непалу створено Групу екстреного реагування ("Emergency Response Team, ERT") при МЗС для координації пошуково-рятувальних робіт. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань, обмежений доступ до гірських районів та ризик повторних зсувів. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 56 громадян України на особливому контролі», – йдеться у повідомленні.
Про оновлення інформації повідомлятимуть.
Департамент консульської служби повідомив екстрені контакти:
- Посольство України в Республіці Індія, гаряча лінія: +91 92055 07157, електронна пошта: [email protected]
- Почесний консул України в Непалі +977 1 441 6544, +977 1 441 6767
- Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588
Повінь у прикордонні Непалу і Тибету, контрольованого Китаєм, розпочалася 26 серпня. Відтоді триває рятувально-пошукова операція, однак вона ускладнена негодою. Станом на ранок 28 серпня кількість жертв стихії становила 475 людей: і місцевих мешканців, і туристів.