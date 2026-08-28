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Непал повідомив про щонайменше 475 загиблих унаслідок повені

Попередньо, у Тибеті та Непалі разом зникло майже 1500 людей.

Непал повідомив про щонайменше 475 загиблих унаслідок повені
Наслідки повені у Непалі, 27 серпня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок п’ятниці внаслідок повені та зсувів ґрунту на кордоні Непалу і контрольованого Китаєм Тибету загинули щонайменше 475 людей.

Про це повідомляє BBC з посиланням на поліцію Непалу.

Понад 900 осіб з боку Катманду вважаються зниклими безвісти.

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Уряд Непалу повідомив про 537 іноземних громадян, з якими не було зв'язку з моменту повені. У цьому списку 178 громадян Індії, 65 американців, 53 українці, 51 малайзієць, 33 австралійці та 33 громадяни Великої Британії.

Непальська армія заявила про порятунок 900 людей з найбільш постраждалих районів, серед них 119 туристів.

Повідомляється, що у Тибеті загинули троє людей, ще понад 550 вважаються зниклими безвісти

Китайське інформаційне агентство Сіньхуа повідомило водночас, що влада евакуювала з Тибету 555 туристів.

Поки невідомо, чи дані Тибету та Непалу накладаються.

З моменту руйнівної раптової повені минуло понад 48 годин.

Зазначимо, рятувальну операцію призупиняли через загрозу прориву ноутвореного озера, де стрімко піднімався рівень води.

Державні медіа писали, що стався “перелив”, і вода вже почала поступово витікати.

  • Місцева влада повідомляє, що причиною повені стало обвалення льодовика. Потік зніс будинки й дороги та повністю зруйнував ключовий прикордонний перехід між Непалом і Тибетом.
  • Щороку цей регіон відвідують десятки тисяч туристів.
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