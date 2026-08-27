Трамп поговорив із Путіним і заявив, що той не нападатиме на території НАТО

Президент США Дональд Трамп провів переговори з російським колегою Володимиром Путіним і опісля заявив, що не вірить у намір російського диктатора атакувати країни НАТО.
Це повідомлення з'явилося на тлі зростання напруженості в Європі через погрози Москви на адресу держав, які постачають Україні зброю і фінанси, передає Bloomberg.
Трамп зазначив, що провів хороші переговори з Путіним.
Лідер США, коментуючи візит директора ЦРУ до Росії, сказав, що це була «напіврутинна» поїздка.
Візит голови ЦРУ до Росії – що відомо
- За інформацією медіа, під час переговорів Джон Реткліфф закликав російських посадовців не загострювати ситуацію із союзниками США по НАТО, зокрема Естонією, Латвією та Литвою.
- Трамп, коментуючи цей таємний візит, спершу зазначив, що Штати дуже наполегливо працюють над припиненням війни в Україні, і з візиту Реткліффа до Москви "щось може вийти". Разом тим, глава Білого дому наголосив, що Реткліфф побував у Росії у "дуже рутинній справі".
- Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що знав про поїздку глави ЦРУ до Росії, і наступного тижня очікує від партнерів на результати перемовин.
- Натомість речники ЄК заявили, що Єврокомісія не знала про візит Реткліффа.