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Трамп поговорив із Путіним і заявив, що той не нападатиме на території НАТО

Поїздку глави ЦРУ до Москви лідер США назвав «напіврутинною».

Трамп поговорив із Путіним і заявив, що той не нападатиме на території НАТО
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп провів переговори з російським колегою Володимиром Путіним і опісля заявив, що не вірить у намір російського диктатора атакувати країни НАТО. 

Це повідомлення з'явилося на тлі зростання напруженості в Європі через погрози Москви на адресу держав, які постачають Україні зброю і фінанси, передає Bloomberg.

Трамп зазначив, що провів хороші переговори з Путіним.

Лідер США, коментуючи візит директора ЦРУ до Росії, сказав, що це була «напіврутинна» поїздка. 

Візит голови ЦРУ до Росії – що відомо

  • За інформацією медіа, під час переговорів Джон Реткліфф закликав російських посадовців не загострювати ситуацію із союзниками США по НАТО, зокрема Естонією, Латвією та Литвою.
  • Трамп, коментуючи цей таємний візит, спершу зазначив, що Штати дуже наполегливо працюють над припиненням війни в Україні, і з візиту Реткліффа до Москви "щось може вийти". Разом тим, глава Білого дому наголосив, що Реткліфф побував у Росії у "дуже рутинній справі".
  • Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що знав про поїздку глави ЦРУ до Росії, і наступного тижня очікує від партнерів на результати перемовин.
  • Натомість речники ЄК заявили, що Єврокомісія не знала про візит Реткліффа.
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