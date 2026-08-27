Трамп поговорив із Путіним і заявив, що той не нападатиме на території НАТО

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Президент США Дональд Трамп провів переговори з російським колегою Володимиром Путіним і опісля заявив, що не вірить у намір російського диктатора атакувати країни НАТО.

Це повідомлення з'явилося на тлі зростання напруженості в Європі через погрози Москви на адресу держав, які постачають Україні зброю і фінанси, передає Bloomberg.

Трамп зазначив, що провів хороші переговори з Путіним.

Лідер США, коментуючи візит директора ЦРУ до Росії, сказав, що це була «напіврутинна» поїздка.

Візит голови ЦРУ до Росії – що відомо