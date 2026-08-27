У НАТО з представником Пентагону обговорили російську ескалацію проти України і союзників

На зустрічі також ішлося про реалізацію плану «НАТО 3.0».

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Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання Північноатлантичної ради за участю заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі.

На зустрічі детально обговорили російську ескалацію проти України та держав-членів Альянсу, повідомляє «Європейська правда».

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський сказав, що присутні дійшли згоди щодо характеру дій Росії та загроз, які становить її політика. За його словами, США дотримуються стратегії стримування через реальні військові спроможності, а не за допомогою публічних заяв.

Також посадовці розглянули стратегію Пентагону щодо посилення Альянсу через реалізацію плану «НАТО 3.0». Ця концепція передбачає перекладання більшої частини обов'язків у сфері звичайної оборони на європейські країни, тоді як США надаватимуть ключову підтримку, координацію та стратегічне лідерство.