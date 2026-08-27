Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
ГоловнаСвіт

У НАТО з представником Пентагону обговорили російську ескалацію проти України і союзників

На зустрічі також ішлося про реалізацію плану «НАТО 3.0».

У НАТО з представником Пентагону обговорили російську ескалацію проти України і союзників
Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі.
Фото: x.com/NATO

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання Північноатлантичної ради за участю заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі. 

На зустрічі детально обговорили російську ескалацію проти України та держав-членів Альянсу, повідомляє «Європейська правда».

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський сказав, що присутні дійшли згоди щодо характеру дій Росії та загроз, які становить її політика. За його словами, США дотримуються стратегії стримування через реальні військові спроможності, а не за допомогою публічних заяв. 

Також посадовці розглянули стратегію Пентагону щодо посилення Альянсу через реалізацію плану «НАТО 3.0». Ця концепція передбачає перекладання більшої частини обов'язків у сфері звичайної оборони на європейські країни, тоді як США надаватимуть ключову підтримку, координацію та стратегічне лідерство. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies