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Країни Балтії відправили листа главі Єврокомісії щодо зростання російської загрози

Країни пропонують ЄС вкласти близько $115 млрд у зміцнення ділового й інвестиційного середовища у прифронтових державах блоку. 

Країни Балтії відправили листа главі Єврокомісії щодо зростання російської загрози
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Країни Балтії відчувають дедалі більше занепокоєння через російську агресію і погіршення безпекового середовища на тлі частіших порушень повітряного простору та вторгнень дронів. 

Про це йдеться у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, передає «Радіо Свобода».

Звернення від 30 липня підписали єврокомісари Кая Каллас, Андрюс Кубілюс, Валдіс Домбровскіс, а також їхні колеги з Польщі і Фінляндії. Раніше про загрози від російських безпілотників попереджало й керівництво Естонії.

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Цей лист став одним із тривожних сигналів цього літа, після чого 25 серпня відбувся несподіваний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Джерела видання підтвердили, що Реткліфф закликав Кремль утриматися від ескалації щодо союзників США — Естонії, Латвії і Литви.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на американську розвідку повідомляло, що Росія може перевірити рішучість НАТО обмеженим вторгненням уже цієї осені.

Балтійські дипломати на умовах анонімності підтвердили отримання додаткових розвідданих про можливі російські операції «під чужим прапором», хоча ознак неминучої військової атаки на той момент не спостерігали. При цьому дипломати наголошують, що такі дії можуть вийти за межі регіону, зважаючи на нещодавні пожежі, замахи і вторгнення дронів на території Німеччини, Польщі і Словаччини.

У листі підписанти наголосили, що потрібно спрямувати близько 115 мільярдів доларів на зміцнення ділового й інвестиційного середовища у прифронтових державах ЄС. 

Країни пропонують ЄС передбачити заходи для швидкого реагування на перебої в енергопостачанні і загрози критичній електричній і газовій інфраструктурі. Також ідеться про створення регіональних запасів товарів першої необхідності й ресурсів цивільного захисту, укриттів та евакуаційної інфраструктури, готовність реагувати на гібридні, кібернетичні, диверсійні, електронні та інформаційні загрози.

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