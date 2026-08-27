WSJ: візит керівника ЦРУ до Москви мав на меті застерегти Росію від нападу на НАТО

Розвідка США оприлюднила нові дані про те, що Путін може спробувати перевірити рішучість військового блоку обмеженим нападом на країну-союзницю протягом наступних кількох років.

Несподіваний візит директора Центрального розвідувального управління Джона Реткліффа до Москви цього тижня мав на меті застерегти Росію від нападу на країни НАТО.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Цей візит був першим публічно відомим візитом керівника розвідувального управління до столиці Росії. Поїздка відбулася після того, як розвідка США оприлюднила нові дані про те, що президент Росії Володимир Путін може спробувати перевірити рішучість Організації Північноатлантичного договору обмеженим нападом на країну-союзницю протягом наступних кількох років.

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Американські чиновники стурбовані тим, що Путін, “затиснутий в Україні та перебуваючи під тиском вдома”, може розпочати напад. Є варіанти від кібератаки і до невеликого наземного вторгнення, ймовірно, на одну з балтійських країн.

Дефіцит критично важливих західних боєприпасів, спричинений витратами на війну в Ірані, також може вплинути на розрахунки Путіна. США зменшили власні запаси певної зброї через передачу Україні після вторгнення Росії в 2022 році, а також через конфлікт в Ірані.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам у Москві в середу, що Реткліфф провів переговори з представниками російської розвідки під час свого перебування в російській столиці, але не зустрівся з Путіним. Путіна про переговори поінформували.

У Білому домі дали мало конкретики щодо поїздки Реткліффа. Під час інтерв'ю з консервативним радіоведучим Гленном Беком у середу президент Трамп назвав поїздку “напіврутинною” та перейшов до обговорення війни Росії з Україною.

“З цього може щось вийти. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб ця війна закінчилася, і, чесно кажучи, вони обидві сторони хочуть, щоб вона закінчилася на цей момент”, – сказав Трамп.

Речниця Білого дому посилалася на заяви Трампа в середу. Речниця ЦРУ відмовилася від коментарів.

Реткліфф, один з найближчих помічників американського президента, був останнім американським чиновником, який відвідав Москву після кількох візитів Стіва Віткоффа – спецпосланця США з питань мирних переговорів між Україною та Росією.

Такий візит очільника американської розвідки – рідкість. Останній відомий візит директора ЦРУ до Москви відбувся у листопаді 2021 року, коли Вільям Бернс, який очолював агентство за колишнього президента Джо Байдена, застерігав Путіна від нападу на Україну.