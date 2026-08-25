ЗМІ: До Москви прилетів американський військовий літак із директором ЦРУ (оновлено)

У Кремлі заявили медіа, що не знають про мету візиту.

Американський військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III у вівторок, 25 серпня, приземлився в московському аеропорту Внуково.

Дані про політ оприлюднив сервіс Flightradar24, повідомляє Reuters.

Літак із бортовим номером 07-7181, зареєстрований у США, прибув до Москви близько 07:00 за Гринвічем. Перед цим він вилетів безпосередньо з Риги, куди вирушив 23 серпня з американської авіабази Кемп-Спрінгс поблизу Вашингтона.

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Reuters не зміг встановити, чи перевозив літак пасажирів або вантаж. У Кремлі заявили, що наразі не мають інформації про цей рейс. Там також не повідомили, з якою метою американський військовий літак прибув до російської столиці.

Останній відомий прямий переліт американського літака з Європи до Росії відбувся у січні цього року. Тоді до Москви прилітали спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер для переговорів із Владіміром Путіним щодо війни проти України.

Минулого тижня у Кремлі також заявляли, що не мають інформації про можливий новий візит американських предаставників до Москви.

Оновлення. Згодом CBS News із посиланням на джерела повідомило, що таємний візит до РФ здійснює директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Ані уряд США, ані уряд Росії не прокоментували особу американського посадовця, який перебуває в Росії, або мету цього візиту.

У ЦРУ поки що утримуються від коментарів.

Схоже, що це перший відомий візит Реткліффа до Росії на посаді директора ЦРУ, хоча він раніше підтримував контакти зі своїми колегами з російської розвідки.

Візит Реткліффа відбувається на тлі того, як мирні переговори з Україною за посередництва США зайшли у глухий кут, а сторони все ще далекі від згоди із ключових питань.

Також стало відомо, що американська сторона попросила Україну не бити по РФ, поки в Москві перебуває директор ЦРУ, передає "Європейська правда" з посиланням на Axios.