Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
ГоловнаСвіт

ЗМІ: До Москви прилетів американський військовий літак із директором ЦРУ (оновлено)

У Кремлі заявили медіа, що не знають про мету візиту.

ЗМІ: До Москви прилетів американський військовий літак із директором ЦРУ (оновлено)
Boeing-C-17A-Globemaster-III.
Фото: AeroTime

Американський військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III у вівторок, 25 серпня, приземлився в московському аеропорту Внуково.

Дані про політ оприлюднив сервіс Flightradar24, повідомляє Reuters.

Літак із бортовим номером 07-7181, зареєстрований у США, прибув до Москви близько 07:00 за Гринвічем. Перед цим він вилетів безпосередньо з Риги, куди вирушив 23 серпня з американської авіабази Кемп-Спрінгс поблизу Вашингтона.

Реклама

Reuters не зміг встановити, чи перевозив літак пасажирів або вантаж. У Кремлі заявили, що наразі не мають інформації про цей рейс. Там також не повідомили, з якою метою американський військовий літак прибув до російської столиці.

Останній відомий прямий переліт американського літака з Європи до Росії відбувся у січні цього року. Тоді до Москви прилітали спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер для переговорів із Владіміром Путіним щодо війни проти України.

Минулого тижня у Кремлі також заявляли, що не мають інформації про можливий новий візит американських предаставників до Москви.

Оновлення. Згодом CBS News із посиланням на джерела повідомило, що таємний візит до РФ здійснює директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Ані уряд США, ані уряд Росії не прокоментували особу американського посадовця, який перебуває в Росії, або мету цього візиту.

У ЦРУ поки що утримуються від коментарів.

Схоже, що це перший відомий візит Реткліффа до Росії на посаді директора ЦРУ, хоча він раніше підтримував контакти зі своїми колегами з російської розвідки.

Візит Реткліффа відбувається на тлі того, як мирні переговори з Україною за посередництва США зайшли у глухий кут, а сторони все ще далекі від згоди із ключових питань.

Також стало відомо, що американська сторона попросила Україну не бити по РФ, поки в Москві перебуває директор ЦРУ, передає "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies