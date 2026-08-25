З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСвіт

У Німеччині біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і сліди вибухівки

Третій безпілотник, ймовірно, пов’язаний з двома дронами, які виявили на летовищі на початку серпня.

У Німеччині біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і сліди вибухівки
Несправний дрон знайшли біля летовища
Фото: Скриншот з відео MDR

Німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле на початку серпня. 

Також неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини, повідомляє Der Spiegel.

Безпілотник виявили 14 серпня – через десять днів після того, як на території аеропорту знайшли перший дрон. Він лежав на полі в громаді Кабельскеталь, що безпосередньо межує із західною частиною летовища. 

Реклама

За даними німецьких ЗМІ, знайдений апарат був несправним. Наступного дня на місці виявлення дрона правоохоронці знайшли речовину, яка, за попередньою оцінкою, могла містити сліди гексогену. Це потужна вибухова речовина військового призначення. Вибуху не сталося.

Що передувало?

Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював. В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.

Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон. 

Німецькі правоохоронці продовжують з’ясовувати, як саме планувалася атака та хто за нею стоїть. За даними Der Spiegel, німецькі спецслужби вважають, що до інциденту, ймовірно, може бути причетна Росія.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies