У Німеччині біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і сліди вибухівки

Третій безпілотник, ймовірно, пов’язаний з двома дронами, які виявили на летовищі на початку серпня.

Німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле на початку серпня.

Також неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини, повідомляє Der Spiegel.

Безпілотник виявили 14 серпня – через десять днів після того, як на території аеропорту знайшли перший дрон. Він лежав на полі в громаді Кабельскеталь, що безпосередньо межує із західною частиною летовища.

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За даними німецьких ЗМІ, знайдений апарат був несправним. Наступного дня на місці виявлення дрона правоохоронці знайшли речовину, яка, за попередньою оцінкою, могла містити сліди гексогену. Це потужна вибухова речовина військового призначення. Вибуху не сталося.

Що передувало?

Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював. В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.

Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон.

Німецькі правоохоронці продовжують з’ясовувати, як саме планувалася атака та хто за нею стоїть. За даними Der Spiegel, німецькі спецслужби вважають, що до інциденту, ймовірно, може бути причетна Росія.