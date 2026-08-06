Інцидент з дроном біля українського літака: як відреагували в МЗС України та владі Німеччини (доповнено)

Дипломати та консули Посольства України в Німеччині перебувають на звʼязку з німецькими правоохоронними органами.

Виявлення безпілотника з вибухівкою в аеропорту Лейпциг/Галле свідчить про «нову якість загрози» для безпеки країни. Про це міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт сказав на пресконференції, інформує MDR.

За словами Добріндта, подібні атаки можуть повторитися.

«Те, що було виявлено дрон із вибухівкою, свідчить про нову якість небезпеки. Реальною є ситуація, коли ми маємо справу з високим рівнем загроз», – заявив міністр.

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Він також зазначив, що дрон був виготовлений і застосований на професійному рівні. До таких дій навряд чи причетні аматори, а слідство також перевіряє версію можливої участі іноземних держав.

Добріндт повідомив, що після інциденту в аеропорту посилили заходи безпеки та розгорнули підрозділи з протидії безпілотникам. Водночас він закликав утриматися від передчасних висновків щодо походження дрона до завершення розслідування.

Міністр внутрішніх справ федеральної землі Саксонія Армін Шустер назвав інцидент «дуже серйозним порушенням безпеки». За його словами, це перший випадок у Німеччині, коли в аеропорту виявили безпілотник із вибухівкою.

Депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер закликав уряд Німеччини активувати 4 статтю Вашингтонського договору. Вона передбачає проведення консультацій між країнами-членами НАТО, якщо одна з них вважає, що її безпеці, територіальній цілісності або політичній незалежності загрожує небезпека.

Що кажуть в МЗС України про інцидент?

В МЗС України розповіли, інформує LB.ua, що у результаті інциденту ніхто не постраждав, а літаки української компанії не ушкоджені.

«Дипломати та консули Посольства України в Німеччині перебувають на звʼязку з німецькими правоохоронними органами та представниками компанії "Антонов", очікуємо на подальшу інформацію щодо розслідування обставин інциденту», – наголосили в дипвідомстві.

Контекст

Вчора аеропорту Лейпциг/Галле виявили дрон із підозрілим предметом. На момент виявлення поруч перебували чотири українські вантажні літаки Ан-124.На дроні могли бути закріплені вибухівка та детонатор. Правоохоронці вилучили апарат і дослідили його за допомогою спеціального робота.