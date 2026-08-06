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Залужний заявив, що є прихильником НАТО, але Альянс має трансформуватись

Він також зазначив, що у 2019 році був головним реформатором переходу ЗСУ на стандарти НАТО.

Залужний заявив, що є прихильником НАТО, але Альянс має трансформуватись
Валерій Залужний
Фото: телеграм / Валерій Залужний

Посол України у Великобританії, колишній головнокомандувач ЗСУ України Валерій Залужний пояснив свою позицію щодо перспектив членства України в НАТО.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Під час дипломатичного клубу у Києві Залужного попросили пояснити його слова про НАТО на нараді послів. Він запевнив, що є прихильником Альянсу, але цей блок має трансформуватись.

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Він також зазначив, що у 2019 році виступив головним прихильником та реформатором переходу ЗСУ на стандарти НАТО.

"Перед вами сидить людина, яка у 2019 році цими руками і цією головою повністю розписала усю реформу і зміни майже у 37 законодавчих актів щодо переведення України в системі управління стратегічного рівня на принципи і стандарти НАТО. Я собі знайшов стільки ворогів, що ви навіть уявити не можете. Я – за НАТО", – сказав посол.

За словами Залужного, з політичного боку до НАТО виникає багато питань, як до блоку, який охороняв старий світ.

"Відбувається науково-технічний прогрес. У 2026 році Україна застосувала усі види озброєнь, ну окрім хіба що "тамагавків", ядерної зброї, авіаносців, F-35, які є на озброєнні НАТО, і застосувала доктрини їхнього застосування. Ресурс вичерпано. РФ на усе це знайшла протидію", – роз'яснив Залужний.

Він заявив, що "НАТО знаходиться в доктрині кінця Другої світової війни, а ми знаходимося технологічно попереду".

"Науково-технічний прогрес і триваюча війна вивели Збройні сили України на зовсім інший рівень. І тепер у НАТО немає іншого виходу, окрім як переходити на зовсім інші стандарти, щоб вийти на абсолютно нову доктрину. От тоді НАТО буде готове до вступу України. Я вже говорив, що нам потрібен абсолютно новий силовий блок, ймовірніше за все, з територіальною прив'язкою у Європі. Абсолютно новий", – сказав генерал.

Залужний розповів, що регулярно відвідує командно-штабні навчання НАТО, які проводяться в Британії, оскільки вони показують культуру і філософію бачення ведення бойових дій Альянсом. Але блок, за його словами має змінитись, щоб відповідати загрозам сьогодення.

"Україна воює з Росією, не будучи в НАТО. Нехай в НАТО скажуть чесно, чи готові вони воювати з Росією без досвіду України?", – резюмував Залужний.

  • Напередодні посол України у Сполученому Королівстві, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що України ніколи не вступить в НАТО. Як пише "Українська правда", така репліка від Залужного пролунала під час обговорення євроінтеграції на загальній нараді послів у Києві.
  • Пізніше Міністерство закордонних справ України заявило, що слова посла України у Великій Британії Валерія Залужного щодо перспектив членства України в НАТО були вирвані з контексту та неправильно інтерпретовані. Там заявили, що у повній цитаті Залужного йшлося насамперед про Об'єднані експедиційні сили (JEF), а не про Північноатлантичний альянс.
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