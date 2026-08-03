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Президент України підписав укази про звільнення послів у низці країн

А також змінив посла України при ЮНЕСКО.

Президент України підписав укази про звільнення послів у низці країн
президент Володимир Зеленський
Фото: Зоряна Стельмах

Володимир Зеленський звільнив ще п'ять послів України закордоном, а також Постійного представника при ЮНЕСКО.

Про це йдеться у відповідних указах на сайті Офісу президента.

Звільнено:

  •  Володимира Хоманця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туніській Республіці та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Державі Лівія за сумісництвом.
  • Василя Химинця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія.
  • Валерія Євдокимова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан.
  • Валерія Жовтенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці.
  • Катерину Зеленко з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сингапур та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.

Також Зеленський звільнив Постійного представника України при ЮНЕСКО Вадима Омельченка та призначив на посаду Постпреда Вікторію Ляліну-Бойко.

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