Президент України підписав укази про звільнення послів у низці країн

Володимир Зеленський звільнив ще п'ять послів України закордоном, а також Постійного представника при ЮНЕСКО.
Про це йдеться у відповідних указах на сайті Офісу президента.
Звільнено:
- Володимира Хоманця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туніській Республіці та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Державі Лівія за сумісництвом.
- Василя Химинця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія.
- Валерія Євдокимова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан.
- Валерія Жовтенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці.
- Катерину Зеленко з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сингапур та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.
Також Зеленський звільнив Постійного представника України при ЮНЕСКО Вадима Омельченка та призначив на посаду Постпреда Вікторію Ляліну-Бойко.