Президент України підписав укази про звільнення послів у низці країн

А також змінив посла України при ЮНЕСКО.

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Володимир Зеленський звільнив ще п'ять послів України закордоном, а також Постійного представника при ЮНЕСКО.

Про це йдеться у відповідних указах на сайті Офісу президента.

Звільнено:

Володимира Хоманця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туніській Республіці та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Державі Лівія за сумісництвом.

Василя Химинця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія.

Валерія Євдокимова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан.

Валерія Жовтенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці.

Катерину Зеленко з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сингапур та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.

Також Зеленський звільнив Постійного представника України при ЮНЕСКО Вадима Омельченка та призначив на посаду Постпреда Вікторію Ляліну-Бойко.