СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
ГоловнаПолітика

Клименко назвав три ключові пріоритети роботи на посаді секретаря РНБО

Рішення РНБО мають "виконуватися повністю та у визначені строки".

Клименко назвав три ключові пріоритети роботи на посаді секретаря РНБО
Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС

Новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко окреслив першочергові завдання на посаді після призначення указом президента Володимира Зеленського.

Про це він написав у Фейсбук.

"Вдячний за високу довіру в цей визначальний для країни період. Попереду – велика відповідальність та багато роботи для зміцнення внутрішньої стійкості держави", – написав він.

Реклама

За словами Клименка, серед головних пріоритетів – забезпечення єдності дій між усіма складовими сектору безпеки й оборони, посилення контролю за виконанням рішень РНБО та розвиток системи стратегічного прогнозування для своєчасного реагування на безпекові загрози.

Єдність дій

Синхронна робота, чітка координація та оперативний обмін інформацією між усіма складовими сектору безпеки й оборони.

Контроль за виконанням рішень

Проведення ретельного аудиту виконання ухвалених рішень РНБО та системний контроль за їх реалізацією. Рішення не повинні залишатися на папері, а виконуватися повністю і у визначені строки.

Стратегічне прогнозування

Аналіз ризиків, попередження та оперативне реагування на нові безпекові виклики – від ситуації на фронті до захисту критичної інфраструктури, кіберпростору та протидії дезінформації.

"Стійкість держави формується щоденною злагодженою роботою кожного відомства та кожного фахівця. Працюємо на єдиний результат – безпеку України та захист людей", – зазначив Клименко.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies