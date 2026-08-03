Клименко назвав три ключові пріоритети роботи на посаді секретаря РНБО

Рішення РНБО мають "виконуватися повністю та у визначені строки".

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Новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко окреслив першочергові завдання на посаді після призначення указом президента Володимира Зеленського.

Про це він написав у Фейсбук.

"Вдячний за високу довіру в цей визначальний для країни період. Попереду – велика відповідальність та багато роботи для зміцнення внутрішньої стійкості держави", – написав він.

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За словами Клименка, серед головних пріоритетів – забезпечення єдності дій між усіма складовими сектору безпеки й оборони, посилення контролю за виконанням рішень РНБО та розвиток системи стратегічного прогнозування для своєчасного реагування на безпекові загрози.

Єдність дій

Синхронна робота, чітка координація та оперативний обмін інформацією між усіма складовими сектору безпеки й оборони.

Контроль за виконанням рішень

Проведення ретельного аудиту виконання ухвалених рішень РНБО та системний контроль за їх реалізацією. Рішення не повинні залишатися на папері, а виконуватися повністю і у визначені строки.

Стратегічне прогнозування

Аналіз ризиків, попередження та оперативне реагування на нові безпекові виклики – від ситуації на фронті до захисту критичної інфраструктури, кіберпростору та протидії дезінформації.

"Стійкість держави формується щоденною злагодженою роботою кожного відомства та кожного фахівця. Працюємо на єдиний результат – безпеку України та захист людей", – зазначив Клименко.