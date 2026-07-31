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Зеленський і віцепрезидент США обговорили потребу України в перехоплювачах до ППО

Також під час бесіди ішлося про наслідки російської війни для світових ринків.

Зеленський і віцепрезидент США обговорили потребу України в перехоплювачах до ППО
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

За словами Зеленського, вони обговорили результати нещодавньої зустрічі лідерів України і США.

«Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО – а саме перехоплювачі для «петріотів» проти балістики – залишається основним пріоритетом», - наголсоив Зеленський.

Президент додав, що ішлося також про наслідки російської війни для світових ринків. 

«Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили», - підсумував Зеленський.

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