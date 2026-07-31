Зеленський і віцепрезидент США обговорили потребу України в перехоплювачах до ППО

Також під час бесіди ішлося про наслідки російської війни для світових ринків.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

За словами Зеленського, вони обговорили результати нещодавньої зустрічі лідерів України і США.

«Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО – а саме перехоплювачі для «петріотів» проти балістики – залишається основним пріоритетом», - наголсоив Зеленський.

Президент додав, що ішлося також про наслідки російської війни для світових ринків.

«Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили», - підсумував Зеленський.