Дональд Трамп «не впевнений», чи дозволить Україні виробляти ракети Patriot

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти зенітні ракети-перехоплювачі Patriot.
Президент США сказав в інтерв’ю Financial Times, що «не впевнений», чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot, додавши, що це питання «розглядають».
«Це надзвичайна зброя, і… ми маємо бути трохи обережними щодо того, кому надаємо ліцензії. Ми насправді не ліцензуємо виробництво обладнання», – заявив він.
Трамп повідомив FT, що зосереджений на припиненні війни Росії проти України, додавши, що двоє його посланців, Джаред Кушнер і Стів Віткофф, уперше відвідають Україну найближчими днями.
«Якщо говорити зовсім просто, ми хочемо, щоб війна Росії проти України закінчилася. Я не шукаю ракети. Ми шукаємо миру», – сказав він.
- Заяви Трампа пролунали лише через два дні після його зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.
- Зеленський назвав зустріч «хорошою» та повідомив, що лідери обговорили виробництво ракет-перехоплювачів Patriot і «ще кілька ідей». Український президент тоді казав, що нещодавно зустрічався з представниками виробників систем Patriot. Ракети-перехоплювачі Patriot виробляють компанії Lockheed і RTX.
- На початку липня під час саміту НАТО в Туреччині президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет Patriot.
- Система протиповітряної оборони Patriot має вирішальне значення для здатності України перехоплювати російські балістичні ракети, якими Росія атакує Київ та інші міста.
- Ліцензія на виробництво ракет для Patriot, яку пообіцяв Україні президент США, не вирішить наших нагальних проблем. Чому зібрати PAC-3 складно, читайте у матеріалі LB.ua «Справи протиракетні. Чому швидко виготовити ракети для Patriot не вдасться».