Дональд Трамп «не впевнений», чи дозволить Україні виробляти ракети Patriot

Президент США раніше заявляв, що дозволить Україні виробляти цю зброю.

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти зенітні ракети-перехоплювачі Patriot.

Президент США сказав в інтерв’ю Financial Times, що «не впевнений», чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot, додавши, що це питання «розглядають».

«Це надзвичайна зброя, і… ми маємо бути трохи обережними щодо того, кому надаємо ліцензії. Ми насправді не ліцензуємо виробництво обладнання», – заявив він.

Трамп повідомив FT, що зосереджений на припиненні війни Росії проти України, додавши, що двоє його посланців, Джаред Кушнер і Стів Віткофф, уперше відвідають Україну найближчими днями.

«Якщо говорити зовсім просто, ми хочемо, щоб війна Росії проти України закінчилася. Я не шукаю ракети. Ми шукаємо миру», – сказав він.