​Сибіга у розмові з Сікорським закликав посилити повітряний щит України

Глави МЗС поговорили після того, як російська ракета увійшла у повітряний простір Польщі.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із главою МЗС Польщі Радославом Сікорським ситуацію після падіння російської ракети на території Польщі.

Про результат розмови Сибіга написав у соцмережі Х.

Міністр заявив, що високо оцінив реакцію польського уряду та висловив повну солідарність України з Польщею. Київ готовий надати допомогу у розслідуванні інциденту.

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«Посилення повітряного щита України має стати невідкладним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти», – додав глава МЗС України.

Він також запропонував відновити переговори із союзниками щодо можливих способів захисту українського повітряного простору за участю партнерів.

«Настав час зосередитися на протидії гострим загрозам сьогодення, а не на розколюючих дебатах про минуле», – написав міністр.

Також Сибіга повідомив, що під час розмови з Сікорським обговорив виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.