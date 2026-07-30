Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
ГоловнаПолітика

​Сибіга у розмові з Сікорським закликав посилити повітряний щит України

Глави МЗС поговорили після того, як російська ракета увійшла у повітряний простір Польщі.

​Сибіга у розмові з Сікорським закликав посилити повітряний щит України
Андрій Сибіга і Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із главою МЗС Польщі Радославом Сікорським ситуацію після падіння російської ракети на території Польщі.

Про результат розмови Сибіга написав у соцмережі Х.

Міністр заявив, що високо оцінив реакцію польського уряду та висловив повну солідарність України з Польщею. Київ готовий надати допомогу у розслідуванні інциденту.

Реклама

«Посилення повітряного щита України має стати невідкладним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти», – додав глава МЗС України.

Він також запропонував відновити переговори із союзниками щодо можливих способів захисту українського повітряного простору за участю партнерів.

«Настав час зосередитися на протидії гострим загрозам сьогодення, а не на розколюючих дебатах про минуле», – написав міністр.

Також Сибіга повідомив, що під час розмови з Сікорським обговорив виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

  • Близько 3:40 30 липня у повітряному просторі Польщі виявили невідомий об’єкт, який рухався на захід. Для його ідентифікації та можливого перехоплення в район направили винищувач F-16. За шість хвилин об’єкт зник із радарів. До району останнього виявлення направили гелікоптер Мі-24. Екіпаж визначив ймовірне місце падіння об’єкта біля населеного пункту Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві. Ймовірно, що це була крилата ракета Х-101.
  • Польща була готова збити ракету, яка під час нічної атаки РФ по Україні перетнула польський кордон. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це сталось, якби вона продовжила свій політ. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies