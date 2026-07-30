​Сибіга у розмові з Сікорським закликав посилити повітряний щит України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із главою МЗС Польщі Радославом Сікорським ситуацію після падіння російської ракети на території Польщі.
Про результат розмови Сибіга написав у соцмережі Х.
Міністр заявив, що високо оцінив реакцію польського уряду та висловив повну солідарність України з Польщею. Київ готовий надати допомогу у розслідуванні інциденту.
«Посилення повітряного щита України має стати невідкладним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти», – додав глава МЗС України.
Він також запропонував відновити переговори із союзниками щодо можливих способів захисту українського повітряного простору за участю партнерів.
«Настав час зосередитися на протидії гострим загрозам сьогодення, а не на розколюючих дебатах про минуле», – написав міністр.
Також Сибіга повідомив, що під час розмови з Сікорським обговорив виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.
- Близько 3:40 30 липня у повітряному просторі Польщі виявили невідомий об’єкт, який рухався на захід. Для його ідентифікації та можливого перехоплення в район направили винищувач F-16. За шість хвилин об’єкт зник із радарів. До району останнього виявлення направили гелікоптер Мі-24. Екіпаж визначив ймовірне місце падіння об’єкта біля населеного пункту Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві. Ймовірно, що це була крилата ракета Х-101.
- Польща була готова збити ракету, яка під час нічної атаки РФ по Україні перетнула польський кордон. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це сталось, якби вона продовжила свій політ.