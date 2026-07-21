Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі

Президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову, який втратив посаду міністра оборони після оновлення уряду, «достойну позицію у владі». Про це він сказав у вечірньому зверненні 21 липня.

Ця позиція дозволить об’єднати технологічну складову нашої держави тазабезпечити її розвиток. Про в.о. міністра оборони Євгенія Хмару, який уряд уже призначив, Зеленський сказав:

«Безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки, технологічні результати та дипстрайки "Альфи" говорять самі за себе, і в умовах системи урядових структур це потрібно. Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом, досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволяли примусити Росію до миру. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше».

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На уточнювальні запитання журналістів про те, чи погодився Федоров на цю достойну позицію і чи продовжить міністерством оборони керувати Євгеній Хмара радник президента Дмитро Литвин відповів, що це залежить не лише від них, і що, ймовірно, розмови ще триватимуть.

Контекст

Михайло Федоров очолив міністерство оборони в січні цього року і керував ним протягом семи місяців. Він раптово втратив посаду в липні, оскільки президент не подав його на нове призначення в МО. Володимир Зеленський сказав, що між керівництво армії та міністерства оборони такий конфлікт, що вони без нього «не сідають» говорити.

Рішення звільнити Федорова спричинило масові протести в Києві та інших містах. Учасники акцій вимагали повернути Федорова і натомість звільнити головкома Олександра Сирського, якого ексміністр звинуватив у саботажі рішень.

Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а минулого тижня уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.

Ігор Клименко в підсумку нової посади в уряді не отримав і став секретарем РНБО.

Володимир Зеленський провів із Федоровим декілька розмов, зокрема 21 липня. Також президент провів численні консультації з командирами бригад і командувачами сил. В суботу Зеленський сказав, що будуть напрацьовані рішення стосовно армії.

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Точної причини рішення заміни керівника міністерства оборони президент не комунікував, але казав, що між МО і керівництвом армії був конфлікт, через який вони не могли налагодити співпрацю. Сам Федоров звинувачував Сирського в тому, що той поставив ультиматум про його звільнення. Ексміністр сказав, що він натомість пропонував президенту замінити головнокомандувача та керівника Генштабу.

За інформацією Financial Times, президент пропонував Федорову декілька посад, але він згоден лише на попередню – міністра оборони. Федоров був у президентській команді від самого початку, з 2019 року. Очолив нове на той час міністерство цифрової трансформації, згодом став першим віцепрем'єром.

Олександр Сирський у день пресконференції Федорова коротко прокоментував його заяви: «Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення». Він подякував Федорову за роботу.

20 липня він опублікував колонку на порталі «Мілітарний», у якій сказав, що не вважає, що мав конфлікт з Федоровим. Він відповів на деякі звинувачення, які йому закидали, і сказав, що займається війною, а не медіа.